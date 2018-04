(AFP) - Một chính trị gia châu Âu bị Philippines trục xuất. Hôm qua 15/04/2018, khi chính trị gia người Ý Giacomo Filibeck, phó tổng thư ký đảng Xã Hội Châu Âu tới sân bay Cebu, ông đã bị hải quan Philippines chặn lại và trục xuất với lý do ông có « các hoạt động chính trị bất hợp pháp ». Giacomo Filibeck tới Philippines dự một hội nghị theo lời mời của đảng đối lập Akbayan. Giacomo Filibeck nằm trong nhóm các chính trị gia châu Âu đã từng tố cáo tổng thống Philippines Duterte đứng sau việc hàng ngàn người dân bị "giết hại phi pháp" trong cuộc chiến chống ma túy. Đảng Akbayan chỉ trích chính quyền Duterte, coi vụ trục xuất là hành động đàn áp các tiếng nói đối lập.

(AFP) - Thứ trưởng Tài Chính Nhật phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục một nữ phóng viên. Ông Junichi Fukuda dọa kiện tờ tạp chí đầu tiên đưa ra cáo buộc trên. Bộ Tài Chính Nhật kêu gọi các nhà báo nữ tố cáo ông Junichi Fukuda hợp tác với các nhà điều tra của họ. Trong khi đó, tỉ lệ được dòng dân của thủ tướng Shinzo Abe đã sụt giảm mạnh trong những tuần qua, xuống còn 31%, theo thăm dò ý kiến đăng trên nhật báo Asahi ngày hôm nay 16/04/2018. Thăm dò ý kiến của hãng tin Nhật Kyodo cũng cho thấy tỉ lệ tín nhiệm ông Abe đã giảm 5,4 điểm và chỉ còn 37%, một trong những tỉ lệ thấp chưa từng thấy kể từ khi ông tái đắc cử vào năm 2012.

(AFP) -Trung Quốc mở trang web dùng để tố giác gián điệp ngoại quốc. Bộ Công An Trung Quốc ngày 15/04/2018 đã khai trương một trang web bằng tiếng Hoa và tiếng Anh để khuyến khích mọi người tố giác các hành vi nguy hại cho an ninh quốc gia, « nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ». Mang một địa chỉ rất dễ nhớ, www. 12339.gov.cn, trang web này kêu gọi tố cáo các hành vi khả nghi của công dân Trung Quốc cũng như kiều dân nước ngoài nhằm hối lộ quan chức chính phủ hay quân đội, kích động bạo loạn hoặc ly khai sắc tộc, cũng như tiếp xúc « với bất kỳ người nào ở Trung Quốc gây ra các hoạt động nguy hại an ninh quốc gia hoặc có nhiều tiềm năng gây hại ». Người mật báo cho Công An sẽ được thưởng.

(AFP) - NASA sẽ phóng kính viễn vọng không gian để tìm kiếm những “Trái Đất” mới. Một tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX ngày 16/04/2018 sẽ đưa lên vũ trụ kính viễn vọng không gian mới nhất của cơ quan không gian Mỹ NASA, mang tên là TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Trong vòng hai năm, kính viễn vọng này có nhiệm vụ quan sát kỹ lưỡng hơn 200.000 ngôi sao sáng nhất nằm bên ngoài hệ mặt trời. Trong số các mục tiêu, có việc tìm ra những hành tinh mới, có kích thước tương tự như Trái Đất, và có thể chứa đựng sự sống. TESS sẽ kế nhiệm Kepler, kính viễn vọng vũ trụ phóng lên từ năm 2009, đã cho phép phát hiện thêm trên 2.300 "ngoại hành tinh" mới. TESS sẽ cho phép quan sát một khu vực lớn hơn gấp 350 lần.

(AFP) – Trung Quốc đàm phán với BTT về khả năng Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng

Nhật báo Yomiuri Shimbun ấn bản ngày 16/04/2018 trích lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã có ý định công du Bắc Triều Tiên từ lâu. Tuy nhiên, có nhiều khả năng Bắc Kinh có thể còn chờ xem kết quả thượng đỉnh giữa Donald Trump - Kim Jong Un dự trù diễn ra vào tháng 5/2018 trước khi lấy quyết định sau cùng.

(Reuters) – Vi phạm cấm vận Iran : Mỹ phạt công ty viễn thông Trung Quốc

Ngày 16/04/2018, bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo cấm các tập đoàn Mỹ bán linh kiện cho công ty ZTE của Trung Quốc. Lệnh cấm có hiệu lực trong vòng 7 năm. Lý do phía Washington đưa ra là công ty Trung Quốc đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào Iran. Năm ngoái trong một phiên tòa tại bang Texas, ZTE thừa nhận đã cung cấp trái phép cho Iran nhiều công nghệ và trang thiết bị của Mỹ. ZTE bằng lòng nộp phạt cho chính phủ Hoa Kỳ 890 triệu đô la.

(AFP) – Dù bị chế độ kiểm duyệt, điện ảnh Iran vẫn "tràn đầy nhựa sống và năng động"

Trong bức thư ngỏ ngày 15/04/2018 đạo diễn người Iran Panahi tuyên bố như trên. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Iran, hai nhà làm phim xứ Ba Tư được mời tham dự liên hoan phim quốc tế Cannes ở hạng mục chính thức. Everybody Knows của Asghar Farhadi là phim khai mạc Liên hoan Cannes 2018 mở ra từ ngày 8 đến 19/05/2018. Còn Three Faces của đạo diễn Jafar Panahi được chọn để tranh Cành Cọ Vàng. Giới làm phim độc lập Iran đang trong tầm ngắm của chính quyền Teheran. Từ 2009, Jafar Panahi bị cấm làm phim tại Iran và cấm ra nước ngoài.