Nga « cực lực lên án » cuộc tấn công Syria của Mỹ - Pháp - Anh

Ngay sau cuộc tấn công đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay 14/04/2018, của Mỹ, Pháp, Anh nhắm vào « các cơ sở chế tạo vũ khí hóa học » của chính quyền Syria, điện Kremlin ra thông cáo « cực lực lên án » và yêu cầu Hội Đồng Bảo An họp khẩn.

Trong thông cáo có đoạn « Nga đề nghị triệu tập Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn về các hành động gây hấn của Hoa Kỳ và các đồng minh ». Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova lên án « một đòn tấn công nhắm vào thủ đô của một quốc gia có chủ quyền », từ nhiều năm nay « đã nỗ lực để tồn tại được trong môi trường khủng bố hung hãn ». Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, chiến dịch can thiệp phương Tây diễn ra đúng vào lúc Syria đang có cơ may tìm lại được « hòa bình ».

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoli Antonov nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vừa qua là hành động « lăng nhục đối với tổng thống Nga », « không được phép và không thể chấp nhận được », đồng thời một lần nữa cảnh báo sẽ có các trả đũa.

Dù sao, bộ Ngoại Giao Nga, trong một thông điệp được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lại, cũng xác nhận « không có bất cứ tên lửa hành trình nào của Hoa Kỳ và các đồng minh đi vào khu vực thuộc phạm vi phụ trách của các hệ thống phòng không Nga, bảo vệ các cơ sở tại Tartous và Hmeimim ».

Về phần mình, chính quyền Damas lên án « hành động tàn bạo » của phương Tây, chống lại Syria và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Giáo chủ Iran Ali Khamenei, đồng minh trụ cột của chế độ Assad, thì lên án cuộc tấn công nói trên là « hành động tội ác ».

Trong khi đó, nhiều thủ đô phương Tây, cũng như khối NATO, đứng về phía Mỹ, Anh, Pháp trong cuộc tấn công này. Canada ủng hộ « các biện pháp » nhằm giảm khả năng chế độ Damas tấn công dân chúng nước mình bằng vũ khí hóa học. Đức ủng hộ « một cuộc can thiệp quân sự cần thiết và thích hợp ».

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng các cuộc không kích hôm qua của Hoa Kỳ và đồng minh là hành động đáp trả « phù hợp ».

Liên Hiệp Quốc kêu gọi « kiềm chế »

Trong bối cảnh khủng hoảng Syria một lần nữa có nguy cơ bùng phát thành đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Duterres kêu gọi các quốc gia thành viên « kiềm chế trong bối cảnh nguy hiểm hiện nay, tránh mọi hành động có thể dẫn đến căng thẳng leo thang và làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của nhân dân Syria ».

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các thành viên Hội Đồng Bảo An đạt thỏa thuận về việc mở ra một cuộc điều ra nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.