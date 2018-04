Donald Trump đổi ý, muốn Mỹ quay lại TPP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 12/04/2018 cho biết sẽ tham gia Hiệp định Tự do Mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP), nếu đạt được các điều kiện « tốt hơn », dù khi vừa nhậm chức ông đã thẳng thừng tuyên bố rút lui. Một số nước liên quan như Nhật và New Zealand tỏ ra thận trọng trước sự đổi ý của ông Trump.

Trên Twitter, tổng thống Mỹ viết: « Chúng tôi sẽ tham gia TPP nếu hiệp định này cơ bản tốt hơn so với văn bản thời tổng thống Obama. Hoa Kỳ đã có được các thỏa thuận song phương với 6/11 quốc gia TPP, và sẽ bàn bạc để đạt đến thỏa ước với nước lớn nhất trong số đó là Nhật Bản, vốn đã gây khó khăn cho thương mại Mỹ trong nhiều năm qua ».

Trước đó Nhà Trắng đã loan báo là ông Trump đã giao cho một trong những cố vấn kinh tế là Larry Kudlow, cùng với đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer, « xem xét coi khả năng thương lượng một hiệp định tốt hơn hay không ».

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang rất căng thẳng về vấn đề thương mại. TPP được gầy dựng nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng cao của Bắc Kinh lên thương mại quốc tế, nhưng trong chiến dịch tranh cử ông Donald Trump lại coi hiệp định này là « thảm họa ».

Hôm nay, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết « sẽ hết sức khó khăn » khi thương lượng lại một số nội dung của hiệp ước mà nay đã mang tên mới là CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) vì « giống như một bức tượng bằng thủy tinh ». Ông Suga nói: « Chúng tôi rất muốn hoan nghênh sáng kiến của tổng thống Mỹ, nếu sáng kiến này thừa nhận tầm vóc và ý nghĩa của hiệp ước ». Đồng thời nhấn mạnh, Tokyo chờ đợi phía Mỹ tiết lộ ý định cụ thể hơn.

Về phía New Zealand, bộ trưởng Thương Mại David Parker tuyên bố không nghi ngờ gì về lợi ích khi đại cường số một thế giới gia nhập TPP, nhưng hiện ý định này vẫn còn trên lý thuyết. Chính phủ mới của New Zealand tỏ ra dè dặt hơn so với chính phủ bảo thủ trước đây.

Đại sứ Úc tại Washington, ông Joe Hockey nói rằng chính phủ ông hoan nghênh việc Hoa Kỳ quay lại với TPP.

Riêng Việt Nam, quốc gia được cho là được hưởng lợi nhiều nhất, lâu nay vấn kêu gọi Hoa Kỳ tham gia trở lại. Hôm nay Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam ra thông cáo bày tỏ vui mừng trước tin Mỹ xem xét lại việc gia nhập TPP.