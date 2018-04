(AFP) - Tôn Chính Tài nhận tội tham nhũng. Quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đưa ra tòa kể từ 5 năm qua, ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), cựu ủy viên Bộ Chính trị hôm nay 12/04/2018 đã nhận tội tham nhũng 170 triệu nhân dân tệ (trên 27 triệu đô la), và bày tỏ « lòng hối hận ». Năm nay 54 tuổi, ông từng được coi là người có thể kế tục ông Tập Cận Bình, nhưng vào mùa hè năm 2017 bất ngờ bị cách chức bí thư Trùng Khánh và khai trừ đảng. Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng sau đó cáo buộc Tôn Chính Tài có âm mưu chính trị cùng với hai cựu quan chức khác, nhưng không cho biết chi tiết.

(AFP) - Chủ tịch Hạ Viện Mỹ rút lui sau nhiệm kỳ. Ông Paul Ryan, 48 tuổi, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ hôm qua 11/04/2018 loan báo sẽ không tham gia tranh cử tháng 11 tới, và đến tháng Giêng sang năm sẽ rút lui, khi nhiệm kỳ kết thúc. Sự ra đi của lãnh tụ Cộng Hòa tại Quốc Hội gây bối rối cho đảng và tổng thống Donald Trump, vào lúc còn sáu tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

(AFP) - Thượng đỉnh Liên Triều : « Nhộn nhịp » chuẩn bị ngoại giao. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày 12/04/2018 đã lên đường đến Washington để gặp tân đồng nhiệm Hoa Kỳ, John Bolton. Phủ tổng thống Hàn Quốc giải thích chuyến đi này của cố vấn an ninh quốc gia là nhằm để phối hợp các ý kiến trước các cuộc thượng đỉnh Liên Triều và thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un. Cũng liên quan đến vấn đề này, Hàn Quốc và Nhật Bản 11/04/2018 cũng tuyên bố hợp tác chặt chẽ với nhau trong hồ sơ Bắc Triều Tiên trước khi diễn ra thượng đỉnh Liên Triều. Thông báo này được đưa ra nhân chuyến thăm Seoul hiếm hoi của ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

AFP) – Tai nạn máy bay thảm khốc tại Algérie : 257 người thiệt mạng. Một chiếc máy bay quân sự của Algérie vào hôm qua 11/04/2018, đã rơi xuống đất ít lâu sau khi cất cánh từ một căn cứ quan sự ở phía nam thủ đô Alger. Tai nạn đã khiến 257 người thiệt mạng, chủ yếu là binh lính và gia đình họ. Đây được xem là thảm hoạ hàng không nặng nề nhất ở Algérie. Tổng thống nước này, ông Abdelaziz Bouteflika đã loan báo ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

(World Bank) - Tăng trưởng của các nước đang phát triển ở vùng Đông Á-Thái Bình Dương đạt 6,3% năm 2018. Bản báo cáo Cập Nhật Kinh Tế Đông Á và Thái Bình Dương công bố ngày 12/04/2018 khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng tại châu Á. Riêng về Việt Nam, báo cáo ghi nhận tăng trưởng năm nay có thể ổn định, xoay quanh mức 6,5%, một tỷ lệ cao hơn mức bình quân của khu vực.

(AFP) - Ân Xá Quốc Tế : Án tử hình giảm nhẹ trong năm 2017. Báo cáo của Amnesty International ngày 12/04/2018 cho thấy án tử hình vẫn tiếp tục sụt giảm trên thế giới. Vào năm 2017, có 993 vụ hành quyết được ghi nhận chính thức tại 23 quốc gia, thấp hơn 4% so với năm 2016 (Trung Quốc không thông báo số liệu của mình). Iran, Nam Phi, Irak và Pakistan chiếm tới 84% số vụ tử hình được báo cáo.

(Reuters) - Úc thừa nhận quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh. Thủ tướng Úc Turnbull hôm nay 12/04/2018 giải thích : Đó là do việc Úc chuẩn bị luật chống nước ngoài can thiệp vào nội tình chính trị Úc. Báo Australian Financial Review đã tố cáo Trung Quốc từ chối cấp visa cho các quan chức chính phủ Úc đến tham gia một hội chợ thương mại quan trọng. Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin trên.