(AFP) - Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung : Donald Trump gửi tweet cám ơn Tập Cận Bình vì « lời lẽ đáng mến ». Sau một loạt các đe dọa qua lại sẽ trả đũa nghiêm trọng từ một tháng nay, Washington và Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn xuống thang. Hôm qua, 10/4, ông Trump gửi một thông điệp tweet để cảm ơn đồng nhiệm họ Tập về những « lời lẽ đáng mến » liên quan đến chủ đề thuế nhập khẩu xe hơi Mỹ. Vài giờ trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ giảm « đáng kể » loại thuế này. Nguyên thủ Mỹ nhìn nhận phát biểu nói trên của lãnh đạo Trung Quốc sẽ giúp cho hai bên có thể đạt được « các tiến bộ lớn cùng nhau », và là một cách Bắc Kinh thừa nhận giữa hai bên có vấn đề về « sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ».

(AFP) - Trung Quốc : Chủ nhân một ứng dụng tin học sám hối, vì không kiểm soát chặt nội dung. Gây áp lực với các công ty tin học là một cách để chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm duyệt. Ứng dụng mang tên Jinri Toutiao (tiếng Hoa có nghĩa là « Tin tức trang nhất hôm nay »), với khoảng 200 triệu người sử dụng, bị chính quyền Bắc Kinh ngăn chặn mới đây. Hôm nay, ông chủ của ứng dụng này đã lên tiếng bày tỏ « hối hận sâu sắc », và cho biết đau khổ đến mức « mất ngủ », sau khi bị chính quyền trừng phạt. Để chuộc lỗi, công ty hứa hẹn sẽ gia tăng kiểm duyệt các thông tin được đưa qua ứng dụng này, nâng tổng số nhân viên phụ trách kiểm duyệt từ 6.000 người đến 10.000 người.

(AFP) – Ngoại trưởng Nhật đến Seoul bàn về hợp tác và Bắc Triều Tiên. Trong một chuyến đi được đánh giá là hiếm hoi, ông Taro Kono đã gặp đồng nhiệm Hàn Quốc Kang Kyung Wha ngày 11/04/2018 tại Seoul. Hai bên mong muốn « hợp tác chặt chẽ hơn » để giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên, xây dựng hòa bình trên bán đảo. Ông Taro Kono đến Seoul với một danh sách những điều mà Tokyo muốn thúc đẩy trong cuộc họp thượng đỉnh liên triều dự kiến ngày 27/04 tới đây. Ngoài Bắc Triều Tiên hai bên còn bàn đến các đảo tranh chấp.

(AFP) – Quan hệ Nhật-Trung cải thiện. Theo bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày 11/04/2018, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chính thức thăm Nhật vào trung tuần tháng 4. Đây là một dấu hiệu về việc quan hệ hai bên đang được sưởi ấm, và sắp tới có thể có những chuyến viếng thăm lẫn nhau cấp Nhà nước. Quan hệ Nhật-Trung khá lạnh nhạt, nếu không muốn nói là căng thẳng do tranh chấp biển đảo, nhưng Tokyo mong muốn cải thiện để không bị gạt ra khỏi vòng đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc có một vai trò quan trọng.

(Reuters) – Bên công tố kháng cáo bản án nhẹ đối với cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Công tố viện đã nộp đơn kháng án ngày 11/04/2018, chống lại bản án 24 năm tù và 18 tỉ won tiền phạt đối với bà Park Geun Hye, bị cho là quá nhẹ so với mức án 30 năm tù, và hơn 118 tỉ won tiền phạt mà bên công tố đề nghị. Các công tố viên cho là tòa án đã bỏ đi một số tội danh tham nhũng.

(AFP) – Nhân vật Serbia bị tố cáo phạm tội ác chiến tranh, Vojislav Sesel bị xử lại ở tòa án quốc tế. Phiên tòa phúc thẩm mở ra ngày 11/04/2018 ở La Haye (Hà Lan). Nhân vật này đã bị tố cáo phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại trong cuộc chiến ở vùng Balkan. Nhưng cuối cùng, sau 8 năm xét xử, thì ông đã được tha bổng vào năm 2016, và được trả tự do trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bên công tố đã yêu cầu xét xử lại vì có nhiều sai lầm trong phán xét của phiên sơ thẩm.

(AFP)- Bất ngờ thua đậm AS Roma, đội tuyển Barcelona bị loại khỏi cúp C1. Hôm qua, 10/04, đội tuyển Tây Ban Nha FC Barcelona thua AS Roma với tỉ số 3-0 tại sân nhà. Tuy kết quả tổng cộng hai lượt đi về Barcelona - Roma ngang điểm, nhưng đội Tây Ban Nha bị loại do bị thua nhiều bàn hơn tại sân nhà. Đây là một thắng lợi lịch sử với đội tuyển AS Roma, bởi với thắng lợi bất ngờ này, AS Roma lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết cúp 1, kể từ năm 1984. Còn với Barcelona, đây là lần đầu tiên đội bóng hàng đầu châu Âu không lọt vào bán kết cúp C1, kể từ 2015.