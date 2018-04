Syria : Sân bay quân sự T4 bị tên lửa tấn công, Nga và Syria cáo buộc Israel là thủ phạm

Vụ tấn công này xẩy ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm và nguyên thủ hai nước khẳng định muốn có một sự đáp trả chung và mạnh mẽ về việc khu vực Đông Ghouta Syria, bị tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 07/04. Tuy nhiên, trong sáng nay, cả Hoa Kỳ và Pháp đều tuyên bố không thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa trong lúc Nga và Syria cáo buộc Israel là thủ phạm.

Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh tường trình :

« Nhiều cơ quan truyền thông và các nhà báo thân cận với chính quyền Damas đã nói tới một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhắm vào sân bay T4, một căn cứ quân sự quan trọng nằm giữa thành phố Palmyra và Homs, ở miền trung Syria. Các tên lửa bay qua bầu trời Liban và có năm vụ nổ được nghe thấy ở phía trên bình nguyên phía đông Békaa.

Các vidéo đăng tải trên các mạng xã hội, do người dân ở nhiều vùng thuộc Liban quay được, cho thấy dường như đó là các tên lửa được bắn từ phía biển, bay sang phía đông. Một nguồn tin Syria được nhiều cơ quan truyền thông trích dẫn, đã cho biết là hệ thống phòng không của Syria đã kháng cự lại. Các vụ tấn công bằng tên lửa làm nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, chưa có bản tổng kết chi tiết về vụ này.

Truyền hình Nhà nước Syria đưa tin là nhiều vụ nổ đã được nghe thấy gần sân bay T4. Theo hãng thông tấn Sana của Syria, chắc chắn quân đội Mỹ đã bắn tên lửa, chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những lời đe dọa. Tuy nhiên, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố là không thực hiện vụ tấn công này và khẳng định theo dõi sát các diễn biến.

Thông cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ còn nói thêm là Hoa Kỳ ủng hộ các vận động ngoại giao để đưa ra xét xử những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ».

Quân đội Nga : F-15 Israel tấn công T-4

Theo bộ Quốc Phòng Nga, vụ tấn công do hai chiếc F-15 của Israel thực hiện từ Liban, không xâm phạm không phận Syria. Năm trong số 8 tên lửa bị phòng không đánh chận, ba chiếc còn lại đánh trúng phần phía tây của phi trường. Không một cố vấn Nga nào bị thương. Còn theo tổ chức nhân quyền Syria OSDH, có 18 chiến binh tử thương, trong số này có ba sĩ quan Iran.

Từ NewYork, thông tín viên Grégoire Pourtier phân tích :

« Cáo buộc của Sana, hãng tin chính thức của Syria đã bị Lầu Năm Góc bác bỏ ngay lập tức : Hoa Kỳ không có chiến dịch oanh kích Syria trong lúc này. Ngoài ra, chính vào ngày hôm nay, thứ hai 09/04, tổng thống Donald Trump mới triệu tập ban tham mưu quân sự của Nhà Trắng.

Do một sự tình cờ của lịch trình làm việc, hôm nay cũng là ngày tân cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump, ông John Bolton nhậm chức. Thuộc xu hướng diều hâu, từ lâu nay, John Bolton chủ trương phải oanh kích Syria. Nếu Mỹ còn đang chờ xác nhận tính xác thực của lời cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hoa học ở Đông Ghouta, từ chủ nhật, tổng thống Donald Trump đã gọi lãnh đạo Bachar al Assad là « con lợn » và đe dọa « thủ phạm sẽ phải trả giá đắt ».

Dù sao đi nữa, tổng thống Donald Trump, nhiều lần chỉ trích thái độ thụt lùi của người tiền nhiệm Barack Obama trong những trường hợp tương tự, đã chứng minh là ông đủ quyết tâm ra lệnh oanh kích ồ ạt như cách nay đúng một năm.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ dường như muốn phối hợp hành động với các đồng minh Tây phương bởi vì ông đã điện đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp cũng đã ấn định một đường ranh đỏ : nếu Damas vượt qua giới hạn này, sử dụng vũ khí hóa học thì các căn cứ quân sự của Syria sẽ bị Pháp tấn công.

Bản thông cáo báo chí của Nhà Trắng sau cuộc điện đàm này cho biết thêm là Washington và Paris trao đổi thông tin về thể loại vũ khí được sử dụng ở Đông Ghouta hôm thứ bảy và cùng nhau chuẩn bị « biện pháp mạnh để đáp trả ».

Những diễn biến mới trên chiến trường báo hiệu bầu không khí căng thẳng tại Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP, trong ngày hôm nay sẽ có hai cuộc họp khẩn cấp tại Hội Đồng Bảo An. Cuộc họp thứ nhất do 9 nước đứng đầu là Pháp, Mỹ, Anh yêu cầu, sau vụ tố cáo Syria dùng vũ khí hóa học tấn công ở Ghouta hôm thứ bảy. Cuộc họp thứ hai, sau đó, do Nga triệu tập với chủ đề « mối đe dọa hoà bình và an ninh thế giới ». Matxcơva cho rằng Washington « có ý đồ can thiệp » quân sự vào Syria.