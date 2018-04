TT Mỹ cố bênh vực lãnh đạo cơ quan môi trường bị tai tiếng tài chánh

« Giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (EPA) làm việc rất tốt ». Đây là tuyên bố của ông Trump vào hôm qua, 06/04/2018. Ông Scott Pruitt, lãnh đạo cơ quan EPA bị cáo buộc là đã chi dùng công quỹ quá trớn, và có hành vi tham nhũng. Theo tờ New York Times, chánh văn phòng Nhà Trắng dường như đã đề nghị tổng thống thay thế ông Pruitt, nhưng vô hiệu.

Thông tín viên RFI, Anne Corpet tường thuật từ Washington :

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố trên máy bay Air Force One và lập lại trên Twitter vào hôm thứ Sáu (06/04) rằng ông rất hài lòng về ông Pruitt. Vị giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường đang bị đả kích do những tiêu xài quá đà và do căn hộ mà ông được thuê với giá rẻ mạt từ một người trong giới vận động hành lang hàng đầu ở Washington.

Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ, và một người trong đảng Cộng Hòa, đã đòi ông Pruitt từ chức. Nhân vật đảng Cộng Hòa đã gởi đi một tin nhắn Twitter nói rõ: “Những vụ tai tiếng tham nhũng của Scott Pruitt là một điều sĩ nhục đối với chính quyền, cách hành xử của ông là hành vi thiếu tôn trọng đối với người dân Mỹ đóng thuế. Đã đến lúc ông Pruitt từ chức hoặc tổng thống cách chức ông”.

Theo báo New York Times, chánh văn phòng Nhà Trắng cũng đã ra sức thuyết phục tổng thống là phải thay thế nhân vật cồng kềnh này. Nhưng ông John Kelly đến giờ đã không thành công. Ông Donald Trump vẫn xem là Scott Pruitt là một đồng minh quan trọng trong việc dỡ bỏ các quy định mà chính quyền Obama đã đặt ra để bảo vệ môi trường.