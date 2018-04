(AFP) - Brazil căng thẳng vì cựu tổng thống Lula da Silva không trình diện cảnh sát. Hôm qua, 06/04/2018, ông Lula vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng mặc dù thời hạn chót theo lệnh tống giam của tòa án đưa ra đã kết thúc. Ông vẫn hiện diện trong trụ sở của Công Đoàn Ngành Luyện Kim ở ngoại ô thủ đô Sao Paulo, được một rừng người ủng hộ ở bên ngoài bảo vệ. Sáng nay ông đã dự một thánh lễ ngoài trời tưởng niệm người vợ qua đời năm ngoái, và có tin cho là ông sẽ nộp mình cho cơ quan pháp luật để thụ án 12 năm tù về tội tham nhũng.

(AFP) – Nga : nhà chức trách đề nghị tư pháp chặn dịch vụ nhắn tin Telegram. Yêu cầu này được đưa ra ngày hôm qua 06/04 với lý do Telegram từ chối cung cấp cho cơ quan an ninh Nga FSB mã khóa cho phép họ đọc được tin nhắn của các khách hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin Telegram. Trên Twitter, lãnh đạo Telegram khẳng định sẽ bảo vệ quyền tự do, thông tin cá nhân của khách hàng và lời đe dọa của nhà chức trách Nga sẽ không mang lại kết quả. Còn luật sư của Telegram cho biết các đòi hỏi của cơ quan an ninh Nga không có cơ sở pháp lý và không thể thực hiện được cả về kỹ thuật lẫn pháp luật.

(AFP) – Facebook hôm qua hứa đưa ra các giải pháp mới để chống các chiêu trò của giới chính trị. Thông báo này được đưa ra vào ngày hôm qua 06/04/2018 trong bối cảnh ông chủ Facebook sắp phải ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ trong vài ngày tới, sau vụ tai tiếng để lọt thông tin cá nhân của người sử dụng vào tay công ty Cambridge Analytica.

(Reuters) – Hơn 800 người Venezuela từ bỏ đất nước sang Brézil mỗi ngày. Hôm qua Liên Hợp Quốc cho biết như trên. Người Venezuela chạy sang Brazil với hy vọng thoát khỏi điều kiện cuộc sống tồi tệ và sự mất an ninh trầm trọng tại quê nhà. Từ đầu năm 2017 tới nay, có hơn 52.000 người Venezuela tới sống tại Brazil. ½ số này xin tị nạn tại Brazil.

(RFI) – Tuần hành đòi quyền trở về cho người Palestine : Đụng độ dữ dội ở biên giới Gaza-Israel. 9 người Palestine thiệt mạng và hơn 1000 người khác bị thương. Số người tuần hành dọc biên giới Gaza-Israel vào chiều hôm qua là 20.000 người. Những người tuần hành đã ném đá vào binh lính Israel, đốt lốp cao su tạo khói, cản trở tầm nhìn của lính bắn tỉa Israel để có thể trèo qua hàng rào. Lính Israel đáp trả bằng cách ném lựu đạn hơi cay, bắn đạn thật vào người Palestine.

(AFP) – Sức khỏe cựu điệp viên Skripal bị đầu độc khá lên nhanh chóng. Bác sĩ bệnh viện Salisbuty, nơi ông Sergei Skripal và cô con gái Yulia được điều trị từ khi bị đầu độc, đã thông báo như trên ngày 06/04/2018. Trong một thông cáo bộ Ngoại Giao Anh tỏ ý rất vui mừng trước những thông tin trên và cũng nhắc lại trách nhiệm của Matxcơva trong vụ đầu độc Skripal: « Đây là một vụ mưu sát sử dụng một vũ khí hóa học phi pháp mà chúng tôi biết là Nga có trong tay ».

(Reuters) – Pháp và Đức sẽ chế tạo một loại máy bay tuần tra mới để chống tàu ngầm Nga. Theo Hải Quân Đức ngày 06/04/2018, hai bộ trưởng Quốc Phòng Đức và Pháp dự kiến ký một ý định thư về chương trình hợp tác chế tạo phi cơ tuần tra biển mới này nhân triển lãm hàng không không gian tại Berlin ngày 27/04 tới đây. Hợp tác Đức Pháp trong lãnh vực máy bay giám sát được thúc đẩy trong bối cảnh các nước thành viên NATO tăng cường hiện đại hóa trang thiết bị quân sự trước hành động bị cho là hung hăng, khiêu khích của Matxcơva, nhất là sự xuất hiện của tàu ngầm Nga, ở mức cao chưa từng thấy từ Thế Chiến II.