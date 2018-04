(AFP) - Trung Quốc rót gần 10 tỉ đô la cho An Bang. Tập đoàn bảo hiểm đứng thứ ba Trung Quốc ngày 04/04/2018 loan báo sẽ được Bắc Kinh sẽ bơm thêm 60,8 tỉ nhân dân tệ (9,7 tỉ đô la Mỹ) để « tăng cường việc quản lý rủi ro, bảo đảm thanh khoản và duy trì sự ổn định các hoạt động ». Hội đồng giám sát các ngân hàng và công ty bảo hiểm đã chấp nhận việc rót thêm tiền này. Trước đó chính quyền Trung Quốc đã nắm lấy quyền điều khiển An Bang, nhân danh cuộc chiến chống các rủi ro tài chính. Ông Ngô Tiểu Huy (Wu Xiaohui, chồng của cháu gái Đặng Tiểu Bình), người sáng lập An Bang tuần trước đã ra tòa ở Thượng Hải vì cáo buộc gian lận gần 10 tỉ đô la Mỹ.

(AFP) - Thượng đỉnh Liên Triều sẽ không đề cập vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Lập trường của Seoul là rất cứng rắn đối với tình trạng « tồi tệ » về quyền con người ở Bắc Triều Tiên nhưng ít có khả năng vấn đề này được nêu lên trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng Tư này. Trên đây là tuyên bố của ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung Wha ngày thứ Tư 04/04/2018. Chiều hôm trước, hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên lên án Seoul « chơi trò hai mặt và khiêu khích » vì đã hoan nghênh một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, hồi tháng ba, tố cáo tình trạng đàn áp nhân quyền của Bình Nhưỡng.

(AFP) - Ý tham vấn lập chính phủ. Tổng thống Ý Sergio Mattarella hôm nay 04/04/2018 bắt đầu tham khảo ý kiến các đảng phái nhằm thành lập chính phủ. Mục tiêu này có vẻ vẫn còn xa vời, một tháng sau cuộc bầu cử mà không đảng nào chiếm được đa số. Sau khi tiếp chủ tịch lưỡng viện Quốc Hội và các đảng nhỏ hôm nay, ngày mai tổng thống Ý sẽ gặp gỡ đại diện các chính đảng chủ chốt. Luigi Di Maio (Phong trào 5 Sao) và Matteo Salvini (cực hữu), hai đảng chiếm được số phiếu nhiều nhất hy vọng sẽ trở thành thủ tướng, tuy nhiên cả hai vẫn có thể chấp nhận một nhân vật thứ ba được các bên thỏa thuận.

(AFP) - Nổ súng trong trụ sở của YouTube ở California, Hoa Kỳ. Hùng thủ là một phụ nữ, 39 tuổi, xâm nhập vào trụ sở của YouTube ở bang Caliofrnia, Hoa Kỳ và nổ súng làm ba người bị thương, trước khi quay mũi súng tự sát. Vụ việc xảy ra vào trưa thứ Ba 03/04, vào giờ ăn trưa. Theo một nhật báo địa phương, hung thủ muốn trả thù YouTube kiểm duyệt một số đoạn phim của bà, trong đó có những cảnh tàn bạo, để tố cáo tình trạng ngược đãi thú vật.

(AFP) - Venezuela : Tổng thống Pháp chỉ trích bầu cử thiếu minh bạch. Ngày 03/04/2018, khi tiếp một phái đoàn đối lập Venezuela, tổng thống Pháp Emmanuel Macron phê bình chính quyền Venezuela tiến hành tổ chức bầu cử tổng thống « không công bình và tự do ». Lời phê phán này đã bị Caracas phản đối. Trên tweet, ngoại trưởng Jorge Arreaza kêu gọi chủ nhân điện Elysée « tôn trọng 20 triệu cử tri Venezuela ».