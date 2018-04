(AFP) - Một tạp chí Thái Lan bị khởi kiện tội báng bổ. Tỉnh trưởng Chiang Mai hôm qua 31/03/2018 loan báo khởi kiện tạp chí Citylife Chiangmai, với cáo buộc « báng bổ », vì hôm thứ Sáu 30/3 đã đăng trên Facebook hình vẽ ba bức tượng các cựu vương đeo khẩu trang chống ô nhiễm, trong khuôn khổ chiến dịch « quyền được thở ». Luật chống tội phạm mạng có khung hình phạt cao nhất là 5 năm, so với luật khi quân lên đến 15 năm tù. Tạp chí Citylife Chiangmai sau đó đã hủy bỏ cuộc tuần hành « vì quyền được thở ».

(Reuters) – Trung Quốc dành 63 tỉ đô la xóa đói giảm nghèo. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) dự kiến trong năm nay dành 400 tỉ nhân dân tệ (gần 63 tỉ đô la) cho các dự án xóa đói giảm nghèo – một trong ba ưu tiên hàng đầu của chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã hôm nay 01/04/2018 cho biết CDB sẽ tài trợ cho các dự án hạ tầng, tái định cư, phát triển công nghiệp địa phương, y tế và giáo dục. Chính quyền Trung Quốc đặt mục tiêu xóa toàn bộ nạn nghèo đói trên đất nước từ nay đến năm 2020.

(AFP) – Thụy Điển đánh « thuế môi trường » với vận tải hàng không. Mỗi hành khách xuất phát từ một sân bay Thụy Điển sẽ phải trả thêm tiền từ 60 đến 400 curon (tương đương 5,8 euro và gần 40 euro), theo quyết định mới của chính quyền Stockholm. Quyết định đánh thuế môi trường với khách đi máy bay được 53% người Thụy Điển, theo một thăm dò dư luận.

(AFP) – Trạm không gian Trung Quốc rơi xuống Trái đất trong 24 giờ tới. Trạm không gian Thiên Cung-1 (Tiangong 1) dự kiến sẽ vượt qua bầu khí quyển với tốc độ 26.000 km/giờ. Theo dự báo, « vật thể » này sẽ biến thành một quả cầu lửa, và tan vụn trong quá trình tiếp xúc với khí quyển. Các mảnh vỡ của Thiên Cung-1 sẽ chỉ chừng 200 gam, và nguy cơ một người bị trúng mảnh chỉ là 1 trên 700 triệu, theo cơ quan không gian Trung Quốc. Theo một chuyên gia Cơ Quan Không Gian Châu Âu ESA, trong vòng 60 năm qua, chỉ có một người duy nhất bị trúng mảnh vỡ của « vật thể » từ vũ trụ trở về, nhưng không bị thương.

(AFP) – Quân đội Israel bắn chết 16 người Palestine. Hôm qua, 31/03/2018, Washington đã ngăn chặn một dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh và tiến hành « điều tra độc lập và minh bạch ». Dự thảo do Koweit – nhân danh các thành viên Ả Rập của Hội Đồng Bảo An – chuẩn bị. Điều tra độc lập về vụ 16 người Palestine bị bắn chết và hàng trăm người khác bị thương cũng là yêu cầu của Liên Hiệp Châu Âu.