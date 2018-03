(Reuters) - Tokyo không muốn đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Phó thủ tướng Nhật Taro Aso ngày 29/03/2018 còn cho rằng một thỏa thuận tự do mậu dịch với Mỹ để tránh bị Mỹ tăng thuế trên thép và nhôm sẽ gây hại cho Nhật Bản. Phát biểu của phó thủ tướng Nhật được đưa ra trong bối cảnh Seoul đã có những nhượng bộ với Washington nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.

(Reuters ) - Trung Quốc : Ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Con số các nguồn gây ô nhiễm tại Trung Quốc đã tăng hơn phân nữa trong vòng 8 năm qua, lên đến 9 triệu nguồn, chủ yếu là trong công nghiệp. Đó là kết luận của bộ Môi Trường Trung Quốc trong một báo cáo được công bố ngày 29/03/2018, sau một cuộc khảo sát toàn quốc để đánh giá các tác hại lên môi trường của hơn 30 năm tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức cao.

(Reuters) - Lần đầu tiên từ thời Liên Xô, máy bay chống tàu ngầm của Nga bay qua Bắc Cực và đến bờ biển Bắc Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergueï Choïgou ngày 28/03/2018 cho biết như trên, nhưng không nói rõ chuyến bay được thực hiện khi nào. Bộ trưởng Quốc Phòng Nga cho rằng phát triển và hiện đại hóa hạm đội phương Bắc là một trong những ưu tiên của quân đội Nga. Từ đầu năm 2018, cơ cấu thiết bị quân sự hiện đại của hạm đội phương Bắc đạt trên 50%.

(AFP) - Bruxelles lập kế hoạch quân sự đề phòng Nga. Kế hoạch hành động nhằm cải thiện việc huy động binh sĩ và trang thiết bị quân sự trong Liên Hiệp Châu Âu đã được trình lên Ủy Ban Châu Âu ngày hôm qua 28/03/2018. Chương trình này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga ngày càng gia tăng.

(AFP) - Tuần hành tại Paris chống chủ nghĩa bài Do Thái. Cuộc tuần hành chiều 28/03/2018 để tưởng niệm bà Mireille Knoll, một phụ nữ gốc Do Thái, hơn 80 tuổi bị giết hôm 23/03 tại Paris vì lý do chủng tộc, đã thu hút hàng ngàn người và tất cả các chính khách quan trọng. Hai lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon (cực tả) và đảng Mặt Trận Quốc Gia (cực hữu) Marine Le Pen cũng đến tham gia tuần hành, nhưng đã bị người biểu tình la ó, vì không chấp nhận những quan điểm cực đoan.

(AFP) - Samsung và Fujitsu chọn Pháp làm nơi nghiên cứu thông minh nhân tạo AI. Tổng giám đốc Samsung tại Pháp vào ngày 28/03/2018 cho biết tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã quyết định thành lập tại Pháp trung tâm nghiên cứu trí thông minh nhân tạo lớn thứ 3 của họ (sau trung tâm tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ), sử dụng hơn một trăm nhà nghiên cứu. Còn tập đoàn Nhật Bản Fujitsu cũng loan báo việc mở rộng cơ sở nghiên cứu nhỏ hiện hữu của họ tại Pháp, để biến nơi này thành trung tâm nghiên cứu thông minh nhân tạo của Fujitsu tại châu Âu, tập trung toàn bộ các nhà nghiên cứu của họ từ các nước châu Âu khác về Pháp. Phủ tổng thống Pháp đã tuyên bố rất vui mừng trước các sự lựa chọn này.

(AFP) - Pháp muốn đứng đầu thế giới về trí thông minh nhân tạo. Ngày 29/03/2018, tổng thống Emmanuel Macron đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo, một công nghệ đang mang lại nhiều thay đổi lớn cho nền kinh tế và xã hội. Hiện giờ, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nắm vị thế áp đảo trong lĩnh vực này. Tham vọng của tổng thống Macron là nước Pháp sẽ đi đầu trong lĩnh vực này, qua việc thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nhất, thành lập một trung tâm trình độ quốc tế, phát triển chính sách về dữ liệu.

(AP) - Mỹ: Căng thẳng bao trùm tang lễ một thanh niên da đen bị cảnh sát Sacramento (California) bắn chết. Lễ tang của Stephon Clark, 22 tuổi được cử hành ngày 29/03/2018 tại Sacramento, thủ phủ bang California, sau nhiều vụ biểu tình phản đối cảnh sát giết người vô cớ. Nạn nhân là một thanh niên da đen không võ trang, đã bị hai cảnh sát viên nã 20 viên đạn vào người khi đang ở trong sân sau nhà, trên tay chỉ cầm một chiếc Iphone. Cảnh sát nói rằng đã tưởng lầm rằng nạn nhân cấm súng.

(AFP) - Venezuela : « Nổi loạn » tại một sở cảnh sát, hàng chục người thiệt mạng. Vụ phóng hỏa xảy ra sáng 28/03/2018, trong một phòng giam ở sở cảnh sát thành phố Valence, miền bắc Venezuela. Tình trạng quá tải trong các nhà tù ở Venezuela đã khiến nhiều sở cảnh sát trở thành nơi giam giữ tù nhân dài hạn, cho dù theo luật, sở cảnh sát chỉ được tạm giữ đương sự tối đa 48 giờ. Trong số 68 người thiệt mạng, có 66 tù nhân và hai phụ nữ tới thăm người thân đang bị giam giữ. Tư pháp Venezuela đang cho điều tra vụ việc.

(AFP) - Ecuador đã cắt mạng internet của nhà sáng lập WikiLeaks. Hệ thống liên lạc của ông Julien Assange tị nạn tại đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn từ năm 2012 đến nay, đã bị cắt. Chính quyền Quito vào ngày 28/03/2016 giải thích rằng ông Assange đã vi phạm cam kết vào năm 2017 là sẽ không can thiệp vào nội tình các nước khác. Quyết định cắt hệ thống liên lạc của nhà sáng lập WikiLeaks đã được áp dụng sau khi ông Assange bị cho là đã phát biểu trên mạng xã hội về các vấn đề có thể gây tổn hại cho quan hệ ngoại giao của Ecuador, mới nhất là về cuộc khủng hoảng ngoại giao Anh-Nga và về vấn đề Catalunya.

(AFP) - Phát hiện một thiên hà không có vật chất đen. Các nhà thiên văn học đã phát hiện một dãy thiên hà gần như hoàn toàn, thậm chí hoàn toàn không có vật chất đen (hay vật chất tối), một yếu tố vô hình và bí ẩn, có tác dụng như là một « chất keo » giúp hình thành các thiên hà. Theo ông Pieter van Dokkum, Đại học Yale, Hoa Kỳ, tác giả chính của công trình nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Nature ngày 28/03/2018, phát hiện bất ngờ nói trên đi ngược lại những lý thuyết hiện nay về việc hình thành các thiên hà.