(Reuters) - Học giả Úc lại tố cáo hành động « can thiệp không thể chấp nhận được » của Bắc Kinh vào nội tình Úc. Trong một báo cáo đệ trình ngày 28/03/2018 lên Nghị Viện Úc, một số nhà nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng hành động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có « tiềm năng gây tổn hại cho lợi ích và chủ quyền của Úc ». Chính phủ Úc đang muốn áp đặt luật lệ chống việc nước ngoài can thiệp vào nội tình chính trị Úc, sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng các thế lực ngoại bang đang có « những nỗ lực chưa từng có và ngày càng tinh vi hơn » để ảnh hưởng đến chính trị Úc. Ông trích dẫn « những báo cáo về ảnh hưởng của Trung Quốc », điều đã bị Bắc Kinh phủ nhận.

(RFI) - Cam Bốt : Hun Sen bác bỏ đề nghị đối thoại của đối lập. Cầm quyền tại Cam bốt từ 33 năm qua với bàn tay sắt, thủ tướng Hun Sen bác bỏ đề nghị của lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay qua đối thoại. Một ngày sau khi RFI tiếng Khmer phát bài phỏng vấn cựu chủ tịch đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt ( 26/03/2018), bị giải thể, thủ tướng Hun Sen mỉa mai : hãy chờ Hun Sen sụp đổ. Trước tình trạng quyền công dân và chính trị ở Cam Bốt bị bóp nghẹt, 45 quốc gia trên thế giới vừa kêu gọi Phnom Penh cho phép đảng đối lập chính hoạt động trở lại, phục hồi ghế đại biểu tại hai viện quốc hội và tổ chức bầu cử tự do và minh bạch.

(AFP) - Miến Điện : Win Myint, tổng thống mới. Quốc hội Miến Điện đã bầu dân biểu cựu chủ tịch Hạ viện Win Myint làm tổng thống thay thế Htin Kyaw, từ chức có lẽ vì lý do sức khỏe. Cả hai tân cựu nguyên thủ đều là bạn thân của « cố vấn Nhà nước » Aung San Suu Kyi, người nắm thực quyền dân sự. Năm nay 66 tuổi, xuất thân là luật sư, thành viên Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, ngồi tù nhiều năm dưới chế độ quân sự, tân tổng thống Miến Điện Win Myint đánh bại một ứng cử viên của quân đội trong cuộc bầu cử trong ngày hôm nay 28/03/2018.

(AFP) - Viêm gan B : 95% bệnh nhân được điều trị kém. Theo tạp chí chuyên ngành về viêm gan quốc tế The Lancet Gastroenterology & Hepatology, số ra hôm 27/03/2018, gần 300 triệu người trên thế giới mắc viêm gan, nhưng tuyệt đại đa số được điều trị kém, khiến số người tử vong lên đến 600.000 hàng năm. Các nhà khoa học nhấn mạnh là chỉ có 1% bệnh nhân được điều trị tương thích. Một nguyên nhân chủ yếu là do chẩn đoán kém. Viêm gan B được coi là bệnh không có thuốc chữa khỏi, nhưng trình độ y tế hiện nay cho phép điều trị giảm nhẹ triệu chứng.

(AFP) – Giới khoa học báo động về tình trạng sức tiêu thụ thuốc kháng sinh tăng cực nhanh trên toàn cầu. Theo báo cáo trên tạp chí khoa học Mỹ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 26/03/2018, Từ năm 2000-2015, tiêu thụ thuốc kháng sinh toàn cầu tăng 65%, đặc biệt ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia cảnh báo đây là một tín hiệu đáng báo động cho sức khỏe cộng đồng : Việc dùng kháng sinh không kiểm soát là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng « lờn thuốc », gây ra nửa triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

(AFP) - Châu Âu công bố chương trình hợp tác vận tải quân sự xuyên biên giới, để đối phó với Nga. Hôm nay 28/03/2018, Ủy Ban Châu Âu công bố một chương trình hành động mới, nhằm cải thiện khả năng « di chuyển quân sự » qua biên giới giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là các phương tiện gây nguy hiểm, như bom đạn. Chương trình nói trên nằm trong kế hoạch tái khởi động hợp tác phòng vệ giữa 25 nước Liên Âu (Anh Quốc, Đan Mạch và Malta không tham gia), được khởi sự từ tháng 12/2017, nhằm đối phó với đe dọa gia tăng từ phía đông.

(AFP) - Trung Quốc bắt đầu xử ông chủ hãng bảo hiểm An Bang. Hôm nay, 28/03, một tòa án thành phố Thượng Hải bắt đầu xử vụ hãng bảo hiểm An Bang (Anban), bị cáo buộc biển thủ 65 tỉ nhân dân tệ (tương đương hơn 8 tỉ euro). Hãng An Bang bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền kể từ cuối tháng 2/2018. Việc Bắc Kinh hạ bệ Ngô Tiểu Huy (Wu Xiaohui), ông chủ An Bang, nhà bảo hiểm lớn thứ ba Trung Quốc, gây ngạc nhiên, bởi nhân vật này vốn được coi có nhiều quan hệ mật thiết với giới chóp bu. An Bang cũng có liên hệ làm ăn với con rể của tổng thống Mỹ, Jared Kusnher.

(AFP) - Hàn Quốc cho hồi hương hài cốt 20 binh sĩ Trung Quốc. Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung - Hàn cải thiện. Hôm nay, 28/03, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc bàn giao cho phía Trung Quốc thi hài của 20 tử sĩ, chết trong thời gian Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Lễ bàn giao diễn ra tại sân bay Incheon, tây Seoul. Việc chuyển giao thi hài diễn ra trước dịp lễ Thanh Minh, lễ truyền thống tưởng nhớ người đã khuất, tại Trung Quốc. Tổng cộng 589 thi hài binh sĩ Trung Quốc được chuyển về nước, sau một thỏa thuận song phương năm 2013.