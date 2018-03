Dân Nga nổi giận sau vụ hỏa hoạn làm 41 trẻ em thiệt mạng

Một loạt vi phạm nguyên tắc an toàn được phát hiện : lối thoát hiểm bị đóng chặt, cửa rạp chiếu phim bị khóa, hệ thống phòng cháy chống cháy bị hư, nhân viên bảo vệ dồn khách hàng vào cửa tử vì không biết lối ra. Lễ tưởng niệm nạn nhân được tổ chức ở nhiều thành phố trong không khí buồn thảm và bất bình.

Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot tường thuật :

Trước hàng trăm bó hoa, thú nhồi bông và nến vừa được thắp lên khi những bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, hơn một ngàn người đứng im lặng trong bóng mờ, cầu nguyện cho 64 nạn nhân ở Kemerovo.

Một phụ nữ bày tỏ : Đây là một thảm kịch. Tôi không đủ lời để nói lên được nỗi đau lòng. Thật là một điều khủng khiếp, từng ấy trẻ con mất mạng mà không có một ai chạy đến trợ giúp.

Một người cha chia sẻ : Tôi có ba đứa con. Chúng cũng hay đi xem phim một mình. Thảm nạn này có thể xảy ra cho bất kỳ gia đình nào trong chúng ta.

Trưa Chủ Nhật vừa rồi, hàng chục trẻ em bị lửa bao vây, không cách nào thóat nạn. Hệ thống báo động của trung tâm thương mại bị tắt, nhiều lối thóat hiểm bị đóng chặt. Công luận phẫn nộ vì hàng loạt nguyên tắc an toàn bị vi phạm không rõ vì đâu.

Một phụ nữ nói thẳng : tất cả những chuyện này là lỗi của chính quyền đã không làm gì để ngăn ngừa những thảm kịch như vậy xảy ra. Bên châu Âu, cũng có những sai sót như thế về an toàn. Nhưng ở nước Nga này, cội nguồn là do nạn tham nhũng. Họ lo kiếm lời trước tiên. Kết quả là không một ai được an toàn ở cái xứ Nga này, kể cả con cái chúng tôi.

Thứ Tư hôm nay, một ngày quốc tang được tổng thống Vladimir Putin ban hành. Nhưng cũng như thủ đô Matxcơva, nhiều cuộc tập họp tự phát đã diễn ra ở nhiều thành phố trên toàn quốc từ một hai ngày trước.