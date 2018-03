Vụ Skripal : Hơn 110 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất

Riêng tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trục xuất 60 "điệp viên" Nga. Trong lịch sử, chưa bao giờ Mỹ trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như vậy. Trước quy mô trục xuất và thái độ cứng rắn của các đồng minh của Anh Quốc, Matxcơva chỉ trích các cáo buộc của phương Tây là « vô căn cứ » và dọa sẽ có các biện pháp trả đũa trong những ngày tới.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Daniel Vallot giải thích :

« Chúng tôi chưa bao giờ liên quan tới vụ việc này và cũng không làm điều gì có liên quan ». Phát ngôn viên điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga vô can trong vụ cựu điệp viên Serguei Skripal và con gái bị đầu độc.

Ông Dmitri Peskov đã hứa là Matxcơva sẽ có các biện pháp trả đũa. Tổng thống Vladimir Putin nói ông sẽ đưa ra các quyết định trong những ngày sắp tới. Các biện pháp trả đũa này chắc chắn sẽ theo nguyên tắc có đi có lại. Như vậy, người ta có thể hình dung số nhà ngoại giao mà Matxcơva trục xuất ít nhất cũng sẽ tương đương với số nhân viên ngoại giao mỗi nước ủng hộ Anh Quốc thông báo trục xuất trong ngày hôm qua.

Nhà chức trách Nga có lẽ rất ngạc nhiên về quy mô các vụ trục xuất. Hai điều bất ngờ cùng lúc : Thứ nhất là chưa bao giờ có sự phối hợp mạnh như vậy từ các nước châu Âu, thứ hai là chưa bao giờ Washington trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như lần này.

Cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump với Vladimir Putin ngay sau khi Putin tái đắc cử tổng thống Nga vào tuần trước đã cho thấy có khả năng quan hệ giữa hai nước sẽ bớt căng thẳng. Nhưng chỉ một tuần sau, điện Kremin lại bị dội một gáo nước lạnh. Chưa bao giờ không khí chiến tranh lạnh giữa Nga với các nước phương Tây lại nghiêm trọng như vậy. »

Chính quyền Úc cũng quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nêu lý do hai nhân viên ngoại giao Nga nói trên là « các điệp viên trá hình » và họ có 7 ngày để rời khỏi nước Úc. Còn New Zealand khẳng định cũng muốn trục xuất các điệp viên Nga nhưng không tìm thấy chứng cớ về hoạt động của các điệp viên Nga tại New Zealand.

Tổng cộng, từ ngày 26/03, hơn 22 quốc gia đã trục xuất trên 110 nhân viên ngoại giao Nga.