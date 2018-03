(SCMP) – Hai người Việt chết đuối tại Đài Loan vì định nhập cư bất hợp pháp. Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày 19/03/2018 cho biết hai người Việt trên (một nam và một nữ) nằm trong nhóm 5 người định nhập cư bất hợp pháp, cùng với một công dân Đài Loan. Chiếc xuồng trôi dạt được radar của tuần duyên Đài Loan phát hiện lúc 2h17’ ngoài khơi huyện Đài Đông (phía đông Đài Loan). Khi bị phát hiện, họ đã nhảy xuống biển. Ba người còn sống sót (2 phụ nữ và 1 người đàn ông) đã bị bắt giữ.

(Global Times) – Chống Bắc Kinh, lợi ích của Úc có thể bị tác động. Sau lễ bế mạc thượng đỉnh Úc - ASEAN tại Canberra ngày 18/03/2018, ông Trần Tường Miêu (Chen Xiangmia), một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Biển Đông ở tỉnh Hải Nam, cho rằng Úc đã tỏ ra cứng rắn trong lập trường đối với Trung Quốc và « tìm kiếm vai trò quan trọng hơn trong vùng ». Theo cảnh báo của vị chuyên gia này, hai nước lên duy trì hợp tác kinh tế và thường mại, nhưng « Bắc Kinh cũng nên truyền tải một thông điệp đến Canberra về lợi ích của Trung Quốc trên một số vấn đề ».

(AFP) – Công tố Hàn Quốc đề nghị bắt giữ cựu tổng thống Lee Myung Bak. Viện Công Tố Hàn Quốc hôm qua, 19/03/2018, cho biết đã yêu cầu tư pháp cho trát bắt giữ cựu tổng thống Lee, 76 tuổi, bị cáo buộc tham nhũng. Tuần trước cựu tổng thống Hàn Quốc bị cơ quan công tố thẩm vấn tổng cộng hơn 21 giờ, vì các cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu euro khi còn nắm quyền từ 2008 đến 2013.

(Reuters) – Lộ tin cung cấp dữ liệu về khách hàng, Facebook “mất” 30 tỉ đô la. Giá cổ phiếu của Facebook sụt 7%, sau khi báo chí Mỹ tuần trước, thứ Bảy, 17/03, tiết lộ tập đoàn này cho phép một công ty Anh thu thập dữ liệu cá nhân của 50 triệu khách hàng của mạng xã hội này. Công ty Anh Cambridge Analytica (CA) từng cộng tác với cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump. CA bị cáo buộc dùng các dữ liệu để lập ra một phần mềm dự báo, có thể ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của cử tri Mỹ.

(AFP/RTBF) – Bỉ xuất khẩu thịt đông lạnh quá hạn sang nhiều nước. Ngày 19/03/2018, cơ quan an toàn thực phẩm Bỉ (Afsca) báo động đến Hồng Kông, Bờ Biển Ngà, Kosovo, ba đối tác nhập khẩu thịt đông lạnh cho tới cuối năm 2016 từ một lò mổ ở Bastogne (phía nam Bỉ) về thời hạn sử dụng thịt bò được ghi trên nhãn đã bị thay đổi. Theo điều tra tại Kosovo của nhóm phóng viên đài RTBF, một phần thịt đông lạnh được nhập sang Kosovo vào năm 2016 đã được đông lạnh trước đó 12 năm và bị thay đổi thời hạn sử dụng. Cơ quan an toàn thực phẩm Bỉ bị chỉ trích hành động chậm trễ cho dù đã được chính quyền Kosovo thông báo ngay từ năm 2016. Tuy nhiên, Afsca biện minh là « tôn trọng bí mật điều tra ».

(RFI/AFP) – Mỹ trừng phạt đồng tiền ảo « petro » của Venzuela. Ngày 19/03/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh « cấm mọi giao dịch và mọi nguồn tài chính của công dân Mỹ bằng đồng tiền ảo do chính phủ Venezuela ban hành từ ngày 09/01 ». Công tác chăm sóc y tế tại quốc gia Nam Mỹ này cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm : thiếu 88% thuốc men và 79% dụng cụ. Đây là kết quả một bản nghiên cứu được Nghị Viện Venezuela (do phe đối lập kiểm soát) và một tổ chức phi chính phủ công bố ngày 19/03.

(Reuters) – Syrie : Nga ngăn chặn một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An. Pháp và 6 thành viên khác của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đề nghị họp về tình hình nhân quyền ở Syria, đặc biệt là tình trạng khu vực đông Ghouta bị quân đội Damas bị vây hãm. Dự kiến cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền sẽ phát biểu. Hôm qua 19/03/2018, phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho rằng không có lý do gì để tổ chức cuộc họp này.

Hôm nay, Liên Hiệp Quốc kêu gọi quân đội Syria mở đường cho cứu trợ nhân đạo vào khu vực còn lại do phe nổi dậy kiểm soát tại đông Ghouta, gần thủ đô Damas, đang bị tấn công liên tục. Theo Phủ Cao Ủy Nhân Quyền, khoảng 50.000 người đã chạy khỏi đông Ghouta trong những ngày gần đây. 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em. UNICEF cho biết rất nhiều em nhỏ trong tình trạng sức khỏe nguy cấp. Damas thông báo đã chiếm được 65% khu vực này.

(AFP) – Băng sơn khổng lồ trên đường lìa Nam Cực. Một khối băng sơn có diện tích như nước Pháp đang trên đường tách rời với lục địa Nam Cực, do khí hậu Trái đất nóng lên, đe dọa hàng trăm triệu cư dân ven bờ. Khối băng sơn Totten nằm ở phía đông Nam Cực là một trong các băng sơn lớn nhất của Nam Cực. Việc khối băng này tan ra sẽ góp phần làm nước biển dâng cao.