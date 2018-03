Nghi ngờ gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Nga

Đặc phái viên RFI, Anastasia Beccho từ Matxcơva gửi về bài phóng sự :

" Bầu không khí ở tầng 5 tòa nhà Tháng 10 Đỏ như một cái tổ ong. Đây từng là một xưởng sô cô la, nay là một trong những địa điểm thời thượng ở thủ đô Matxcơva. Khoảng 60 tình nguyện viên của GOLOS, một tổ chức chuyên giám sát các cuộc bầu cử, nhận được thông tin mà hàng ngàn quan sát viên gửi về.

Nhiều nhân chứng nói đến hiện tượng nhồi phiếu vào các thùng phiếu, nhiều cử tri thì đi bầu đến nhiều lần. Hiện tượng bất thường phổ biến hơn cả là cử tri bị buộc phải đi làm bổn phận công dân, nhất là khi họ được phép bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào. Theo lời ông Vitaly Averin, một trong những nhân viên của GOLOS, "quyết định từ trên truyền xuống. Mọi người đều biết là có có những buổi họp được tổ chức ngay tại điện Kremlin để đề ra mục tiêu về tỉ lệ người đi bầu, về tỉ lệ đắc cử của ông Putin. Mọi người cần phải thực hiện muc tiêu đó".

Chung cuộc, các mục tiêu đó không hoàn toàn đạt được, do số cử tri đến các phòng phiếu lần này thấp hơn so với cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi năm 2012, có thể do việc nhà đối lập Navalny kêu gọi tẩy chay.

Dù sao lời kêu gọi của ông Navalny cũng đã khiến chính quyền Nga phải có phản ứng, như giải thích của giám đốc tổ chức GOLOS, Grigory Melkoniants. Có trên 5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu ngoài những phòng phiếu bình thường, chẳng hạn như là họ đã đi bầu ở gần sở làm, gần trường đại học ... Đó là những nơi mà trên nguyên tắc, người ta có thể dễ dàng kiểm soát xem các cử tri có làm tròn bổn phận công dân hay không".

Riêng tại bán đảo Crimée, đúng ngày kỷ niệm 4 năm Nga thôn tính báo đảo từng thuộc về Ukraina này, ông Vladimir Putin tái đắc cử với tỉ lệ gần 92 %.