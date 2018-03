Vụ đầu độc Skripal : Thủ tướng Anh họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia

Hôm nay, 14/03/2018, thủ tướng Anh Theresa May họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia trước khi quyết định có ban hành các biện pháp trừng phạt nước Nga hay không. Đã hết hạn tối hậu thư do Luân Đôn đưa ra, nhưng Matxcơva vẫn chưa có lời giải thích về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Serguei Skripal.