(Reuters) - Liên Hiệp Quốc tố cáo Facebook khiến cho khủng hoảng Rohingya Miến Điện thêm trầm trọng. Trong cuộc điều tra về tội diệt chủng ở Miến Điện, hôm qua 12/03/2018, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tuyên bố mạng xã hội Facebook góp phần quan trọng trong việc làm lan tỏa các phát ngôn thù hận tại đất nước Đông Nam Á này. Facebook chưa bình luận về cáo buộc trên. Tháng 02/2018, lãnh đạo Facebook cho biết họ thường gỡ các đăng tải mang tính thù hằn ở Miến Điện và xóa tài khoản của những người chia sẻ các nội dung trên.

(AFP) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan. Bộ trưởng Jim Mattis đã tới Kaboul vào sáng hôm nay 13/03/2018, hai tuần sau khi tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề nghị tổ chức hòa đàm với Taliban. Phát biểu với các nhà báo có mặt trên chiếc phi cơ quân sự, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ dự đoán có thể một số nhân vật của Taliban sẽ quan tâm tới việc đối thoại với chính phủ Afghanistan.

(AFP) - 1/6 số ca tử vong tại Mỹ là do nhiễm độc chì. Trên đây là một kết quả nghiên cứu được công bố vào ngày hôm qua 12/03/2018 trên tạp chí The Lancet Public Health. Theo các chuyên gia, trong số 2,3 triệu người chết mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 400.000 người chết do nhiễm độc chì. Con số này cao gấp 10 lần so với ước tính từ lâu nay. Nghiên cứu được tiến hành trên 14.000 người trong khoảng 20 năm (1990-2011). Số người chết vì nhiễm độc chì như vậy nhiều tương đương số người chết vì thuốc lá.

(AFP) - Nghi án lạm quyền : Tỉ lệ ủng hộ thủ tướng Nhật sụt giảm. Thái độ thiếu minh bạch của chính phủ Nhật Bản, trước cáo buộc về quan hệ mờ ám trong một dự án cấp đất Nhà nước, có liên hệ với vợ của thủ tướng Shinzo Abe, khiến uy tín của thủ tướng Nhật lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50%, kể từ cuộc bầu cử Quốc Hội sớm tháng 10/2017. Theo thăm dò dư luận của nhật báo Yomiuri hôm qua, ông Abe chỉ còn được 48% ủng hộ, sụt so 6% so với tháng trước. 80% cử tri cho rằng phản ứng của chính phủ trước các cáo buộc là không thỏa đáng. Theo cơ quan tư vấn Nhật, Teneo Intelligence, tình hình hiện nay có thể khiến ông thủ tướng Abe khó lòng tiếp tục được đảng Dân Chủ Tự Do bầu làm chủ tịch lần thứ ba, trong cuộc bỏ phiếu tháng 9 này.

(AFP) - Trung Quốc hợp nhất các cơ quan giám sát tài chính. Theo đại diện chính phủ Trung Quốc, hôm nay, 13/03/3018, hai cơ quan giám sát các ngân hàng (CPRC) và cơ quan giám sát các tập đoàn bảo hiểm (CIRC) sẽ đượp hợp làm một. Việc sát nhập nói trên nằm trong kế hoạch cải tổ rộng lớn các bộ và các cơ quan trung ương của chính quyền Trung Quốc, nhằm giúp Bắc Kinh đối phó với « các nguy cơ khủng hoảng tài chính mang tính hệ thống », trong bối cảnh nợ công và tư của Trung Quốc vượt quá 250% GDP. Cùng với vụ sát nhập nói trên, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc cũng được trao thêm nhiều quyền hành hơn.

(AFP) - Vụ nhà báo Slovakia bị giết : Áp lực bầu cử sớm gia tăng. Ba tuần sau cái chết của nhà báo điều tra Jan Kuciak, chính phủ Slovakia đứng trước áp lực ngày càng mạnh trong chính giới và công luận, buộc phải tổ chức bầu cử sớm. Tối hôm qua, 12/03/2018, đảng Most-Hid, vốn là một trong ba đảng thuộc liên minh cầm quyền, tuyên bố tổ chức bầu cử sớm là « giải pháp duy nhất ». Bộ trưởng Nội Vụ Robert Kalinak – thuộc đảng Smer-SD của thủ tướng – tuyên bố từ chức để giảm bớt áp lực công luận. Nhà báo Jan Kuciak bị bắn chết, khi đang điều tra về một số vụ tham nhũng và những liên hệ mờ ám giữa một số chính trị gia Slovakia và doanh nhân Ý, bị tình nghi có quan hệ với mafia.

(AFP) - Venezuela : Lạm phát lên đến hơn 6.000%. Venezuela lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Quốc Hội do đối lập kiểm soát đã thông báo tỉ lệ lạm phát như trên, trong một năm vừa qua. Riêng trong tháng Hai 2018, lạm phát là 80%. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, lạm phát tại Venezuela có thể lên đến 13.000%. Tổng thống Venezuela quy cho Hoa Kỳ và đối lập là thủ phạm của tình trạng này.