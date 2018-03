Syria: Mỹ "sẵn sàng hành động" nếu Hội Đồng Bảo An bị tê liệt

Dự thảo nghị quyết về lệnh hưu chiến ở Syria được Hội Đồng Bảo An thông qua cách nay hai tuần, nhưng vẫn chưa được triển khai trên thực địa. Liên Hiệp Quốc đã quy trách nhiệm cho Matxcơva, đồng minh của chế độ Damas. Trong phiên họp công khai của Hội Đồng Bảo An diễn ra ngày 12/03/2018 tại New York, Mỹ đã soạn dự thảo nghị quyết mới theo đó một lệnh ngưng bắn phải được Damas áp dụng ngay lập tức ở Ghouta. Washington đe dọa sẽ tiến hành các đợt oanh kích ở Syria nếu Hội Đồng Bảo An không hành động.