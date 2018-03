(AFP) - Thủ tướng Anh sẽ chính thức phát biểu về vụ điệp viên Nga bị đầu độc. Hôm nay, thủ tướng Anh triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và phát biểu tại Quốc Hội về vụ cựu điệp viên Nga Sergeil Skripal tị nạn tại Anh bị trúng chất độc thần kinh trong trường hợp bí ẩn. Theo báo chí Anh, thủ tướng Theresa May sẽ chính thức tố cáo Nga có liên can đến vụ tấn công này. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ vẫn dè dặt tuyên bố : cuộc điều tra đang tiến hành.

(AFP) - Bruxelles duy trì lệnh trừng phạt Nga và phe nổi dậy ở đông Ukraina. Quyết định triển hạn lệnh trừng phạt thêm sáu tháng được Liên Hiệp Châu Âu thông báo hôm nay và có hiệu lực kể từ ngày mai 13/03/2018. Tổng cộng 150 quan chức Nga và thủ lĩnh Ukraina ở Donbass, có liên can đến cuộc chiến ở miền đông Ukraina nằm trong danh sách trừng phạt

(AFP) - Bầu cử lập pháp Colombia, cánh hữu chống thỏa thuận hòa bình với lực lượng nổi dậy FARC về đầu. Trong cuộc tuyển cử ngày 11/03/2018, lần đầu tiên tham gia bầu cử kể khi buông súng, lực lượng du kích FARC đã không chinh phục được cử tri, chỉ giành được vỏn vẹn 0,35 % phiếu tại Thượng Viện và 0,22 % phiếu ở Hạ Viện. Dù với kết quả tồi tệ này, FARC được bảo đảm có 10 đại biểu ở Quốc Hội Lưỡng Viện theo như thỏa thuận trong hiệp định hòa bình đã ký kết với chính quyền Bogota. Liên minh cánh hữu Colombia với chủ trương bài FARC, do đảng Dân Chủ cánh Trung đứng đầu, giành được nhiều số phiếu nhất ở Thượng Viện, nhưng lại thua Đảng Tự Do ở Hạ Viện. Hai liên minh bên cánh tả và bên cánh hữu Colombia chọn ứng cử viên chuẩn bị ra tranh cử tổng thống, được dự trù diễn ra vào ngày 27/05/2018.

(AFP) – Bộ trưởng Nội Vụ Slovakia từ chức sau vụ một nhà báo bị ám sát vì điều tra mafia Ý. Do áp lực của phe đối lập, xã hội dân sự, ông Robert Kalinak ngày 12/03/2018 phải thông báo từ chức bộ trưởng Nội Vụ và Phó thủ tướng. Khủng hoảng chính trị tại Slovakia bùng lên từ sau vụ nhà báo Jan Kuciak bị ám sát khi đang điều tra về liên hệ giữa một số chính khách Slovakia với mafia Ý. Cuối tuần qua, hàng chục ngàn người Slovakia đã xuống đường tố cáo nạn tham nhũng tràn lan và đòi thủ tướng Fico cùng bộ trưởng Nội Vụ Kalinak từ chức. Đây là cuộc biểu tình rầm rộ nhất kể từ khi chế độ Cộng sản tại Tiệp Khắc sụp đổ năm 1989.

(AFP) – 1 tỷ đô la cho bộ phim "Black Panther". Bộ phim "Black Panther", phá kỷ lục, thu về hơn 1 tỷ đô la trên toàn thế giới sau vỏn vẹn 4 tuần lễ được công chiếu. Phim của đạo diễn da đen Ryan Coogler đứng thứ 7 trong số những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại. Là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà nhân vật chính, một siêu nhân từ thế giới thần thoại Marvel, là một người da đen. Đạo diễn Ryan Coogler và dàn diễn viên cũng là những những người da đen với những tên tuổi như là Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya. Đây là lần thứ 18, một nhân vật trong số các Super Hero của Marvel được chuyển lên màn ảnh lớn. "Black Panther" vừa ra mắt khán giả Trung Quốc cuối tuần qua.

(Reuters) - Hàn Quốc huy động tổng lực chống Mỹ áp thuế nhập khẩu trên thép. Trong cuộc họp tập hợp tất cả các bộ trưởng liên quan đến lĩnh vực kinh tế tại Seoul ngày 12/03/2018, bộ trưởng Tài Chính Hàn Quốc cho biết đã gửi thư tới đồng nhiệm Mỹ Steven Mnuchin, nhấn mạnh rằng Mỹ phải rút tên Hàn Quốc ra khỏi danh sách nước bị áp thuế đối với thép nhập khẩu. Bộ trưởng Hàn Quốc cũng sẽ thảo luận với đồng nhiệm Mỹ bên lề Hội Nghị Nhóm G20 tại Achentina vào tuần tới. Seoul cũng sẽ quyết định xem liệu có gia nhập hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong nửa đầu năm nay hay không.

(Reuters) - Trung Quốc tiếp tục tham gia hội nghị chống buôn bán nội tạng do Vatican tổ chức. Hội nghị mở ra trong hai ngày 12-13/03/2018 và sẽ có sự tham gia của các học giả Trung Quốc. Theo một quan chức cao cấp Trung Quốc hôm 12/03, việc Bắc Kinh tham dự hội nghị tại Vatican chứng tỏ quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đang cải thiện. Buôn bán nội tạng trong nhiều năm qua là chủ đề hết sức nhạy cảm tại Trung Quốc, và Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc về việc ghép nội tạng lấy từ các tử tù.

(Reuters) - Tân tổng thống Chilê muốn chấm dứt thời kỳ kinh tế do Nhà nước điều hành. Tỉ phú bảo thủ cánh hữu Sebastian Pinera ngày 11/03/2018 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Chilê. Ông đồng thời tuyên bố chống nền kinh tế « quốc doanh » thời chính phủ xã hội. Ông hứa hẹn diệt trừ nạn nghèo đói, cải cách sâu rộng hệ thống y tế công và trong vòng mười năm tới chuyển đổi Chilê thành một quốc gia phát triển. Năm nay 68 tuổi, ông Pinera đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh châu Mỹ Latinh đang ngả sang hữu, với các nhân vật bảo thủ lên cầm quyền tại Peru, Brazil và Achentina.