Mỹ lại đe dọa Syria về việc dùng vũ khí hóa học

Bất chấp nghị quyết hưu chiến nhân đạo của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khu vực đông Ghouta vùng ngoại ô thủ đô Syria tiếp tục bị quân đội chế độ Damas tấn công. Trong những ngày qua, có thông tin cho rằng chính quyền Syria lại dùng đến vũ khí hóa học. Hôm qua, 11/03/2018, Washington, qua lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis, đã lớn tiếng cảnh cáo chế độ Syria là không nên dùng vũ khí hóa học đánh vào dân thường.

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier giải thích :

"Vào tháng 4 năm 2017, những bức ảnh về thảm họa do một cuộc tấn công bằng khí độc sarin đã khiến tổng thống Mỹ Donald Trump bị chấn động. Ông đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch trả đũa đáng kể nhắm vào một căn cứ không quân Syria.

Nhưng một năm sau đó, chế độ của Bachar al-Assad có vẻ như vẫn sử dụng vũ khí hoá học, cụ thể là chất clo. Nhìn chung, các vụ oanh kích của lực lượng chính phủ Syria nhắm vào phiến quân ở vùng đông Ghouta đã khiến hơn một nghìn người chết trong ba tuần lễ.

Vì vậy, vào hôm qua, 11/03, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã có hai phản ứng. Dù không nói thẳng là sẽ dùng đến quân đội Mỹ, nhưng tướng James Mattis đã cảnh báo chế độ Syria rằng họ sẽ « rất sai lầm » nếu sử dụng vũ khí hóa học đánh vào thường dân.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ thái độ tức giận đối với Mátxcơva, vì theo ông, nếu không có Nga thì "Bachar al-Assad không thể trụ lại cho đến giờ".

Không chỉ bảo vệ chế độ Damas bằng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc và sự hỗ trợ quân sự, mà Nga còn gần như là tòng phạm trong việc sử dụng vũ khí hóa học, thay vì phải ngăn đồng minh dùng đến loại vũ khí này. Ông Mattis nhấn mạnh : Hoặc là Nga bất tài, hoặc là Nga đang hợp tác với tổng thống Syria.

Hôm nay, Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra một bản báo cáo về việc thực thi lệnh ngừng bắn do Hội Đồng Bảo An yêu cầu cách nay 15 ngày. Thất bại rõ ràng trong việc áp dụng hưu chiến có thể thức đẩy Hoa Kỳ can thiệp mạnh hơn."

Vào lúc Hoa Kỳ cứng giọng đe dọa, quân đội Nga hôm qua loan báo đã di tản được khoảng 50 thường dân Syria ra khỏi vùng chiến sự ở Đông Ghouta, sau khi đàm phán được với các giới chức địa phương.

Hôm nay, nhóm Djaich al Islam, một trong hai lực lượng phiến quân chính ở đông Ghouta, xác nhận việc họ đã đạt một thỏa thuận với phía Nga về việc cho di tản những người bị thương ra khỏi vùng chiến sự.