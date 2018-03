Áo: Đối lập cáo buộc phe cực hữu nắm bộ Nội Vụ lạm quyền

Tại nước Áo, tranh cãi đã bùng lên gay gắt sau một vụ khám soát tại trụ sở cơ quan An Ninh Nội Địa liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng, nhưng trong đó nhiều tài liệu về các nhóm cực hữu bị nghi là đã bị tịch thu. Ngày hôm qua, 09/03/2018, phe đối lập đã đòi bộ trưởng Nội Vụ Herbert Kickl, thuộc đảng cực hữu FPÖ, phải giải trình, còn chính phủ liên minh giữa hai phe hữu và cực hữu thì tìm cách trấn an. Bộ trưởng Tư Pháp hứa sẽ có báo cáo về vụ việc vào đầu tuần sau.