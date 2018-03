Anh : Cựu điệp viên Nga Skripal bị mưu sát bằng chất độc thần kinh

Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải tường trình :

Hôm nay (08/03) bộ trưởng Nội Vụ Anh Amber Rudd phải ra Quốc Hội để cung cấp những tin tức mới nhất từ cuộc điều tra mà nay đã được công nhận là một vụ ám sát ở Salisbury. Hai nhân viên cảnh sát tới hiện trường đầu tiên để cấp cứu hai nạn nhân giờ đây cũng phải nhập viện trong tình trạng tương tự, nhưng nhẹ hơn và được cho về nhà sau khi điều trị.

Hôm qua, chính phủ đã mở cuộc họp an ninh đặc biệt mang tên Cobra, thường được khởi động khi nước Anh bị khủng bố. Trong cùng ngày, có cả trăm người làm việc trong một văn phòng ở Salisbury đã được cảnh sát và các nhân viên y tế đặc biệt kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe. Cảnh sát cũng đã đóng cửa một quán rượu và một nhà hàng.

Người dân ở khu vực này đang được cảnh sát động viên cung cấp mọi chi tiết mà họ ghi nhận được trong ngày mà hai cha con ông Sergei và Yulia Skripal được phát hiện bất tỉnh trên ghế ngoài công viên. Nhóm cấp cứu nhanh chóng xác định họ bị đầu độc bởi một loại hoạt chất thấm qua da mặt hay mắt mũi miệng khiến cho não ngưng truyền tín hiệu xuống các cơ, một cơ chế tương tự như chất độc dùng để ám sát ông Kim Jong Nam ở sân bay Kuala Lumpur hồi đầu năm 2017.

Ở nước Anh từ năm 1978 từng có một nhà báo người Bungari bị ám sát bằng kiểu tương tự, chọc đầu nhọn của cây dù có tẩm chất độc vào đầu gối. Nạn nhân lần này là một gián điệp của Nga từng phản bội và chuyển thông tin cho cơ quan tình báo MI6 của Anh, bị Nga bỏ tù nhưng sau đó đổi lấy điệp viên Nga bị bắt ở Mỹ. Tờ báo the Sun thì lại nêu ra giả thiết là do con gái ông có bình luận chế diễu Putin trên mạng xã hội. Bất kể là thế nào nhưng dư luận Anh mấy ngày hôm nay thêm căng thẳng với nguy cơ bị nước Nga can thiệp sâu.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm qua đã có tuyên bố khá nặng nề và sứ quán Nga đã ngay lập tức đáp trả. Chủ tịch ủy ban về các vấn đề đặc biệt Yvette Cooper liệt kê 14 vụ chết người mà cảnh sát Anh không phát hiện thấy điều gì đặc biệt, nhưng được tình báo Hoa Kỳ xác định là có liên quan tới nước Nga. Hiện giới chuyên gia chưa lý giải được tại sao hai cha con nhà Skripal bị ám sát, vì ông bố đã sống ở nước Anh này suốt 8 năm qua mà không có hoạt động gì nổi cộm, hàng ngày vui thú điền viên trong vai trò một công chức về hưu và mua nhà bằng tên thật.