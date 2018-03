(Kyodo) – Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc thâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư. Theo lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản, vụ thâm nhập xẩy ra vào sáng hôm qua, 02/03/2018. Trong số tàu Trung Quốc, có một chiếc dường như được trang bị nhiều súng. Tuần Duyên Nhật Bản đã yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, nhưng các chiếc này vẫn lưu lại trong khu vực trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Bắc Kinh đã lại gây căng thẳng vào lúc Tokyo có dấu hiệu hòa dịu. Theo Kyodo, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết đang có kế hoạch mời thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Nhật Bản nhân dịp mở ra Hội Nghị Thượng Đỉnh 3 bên Nhật-Trung-Hàn mà đến lượt Tokyo tổ chức vào tháng Năm tới đây.

(Kyodo) - Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng đưa F-35B lên tàu chở trực thăng. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, bộ này đang nghiên cứu khả năng triển khai chiến đấu cơ F-35B trên các khu trục chở trực thăng. Phát biểu tại một ủy ban Quốc Hội ngày 02/03/2018, ông Onodera nhấn mạnh công việc nghiên cứu chỉ để « thu thập thông tin cơ bản », chứ không phải vì mục đích thật sự triển khai F-35 trên loại tàu này. Tham dự cuộc họp, thủ tướng Nhật Shinzo Abe ủng hộ việc nghiên cứu nói trên, nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần phải « nghiên cứu các khả năng... để đối phó với những cuộc khủng hoảng ».

(AP) - Trung Quốc muốn Mỹ tái lập đối thoại cấp cao để giảm căng thẳng thương mại. Lời kêu gọi được ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế tối cao của Trung Quốc đưa ra ngày 02/03/2018 nhân cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tại Washington. Một nguồn thạo tin xin ẩn danh cho biết là ông Lưu Hạc đã muốn có được một danh sách những công việc mà Mỹ muốn Trung Quốc làm để giảm bớt căng thẳng.

(RFI) – Brazil : Gọng kềm siết chặt quanh tổng thống Michel Temer trong hồ sơ tham nhũng. Ngày 02/03/2018, Toà Án Tối Cao Brazil đã mở rộng pham vi điều tra về vụ ông Michel Temer bị nghi ngờ tham nhũng trong vụ việc có liên quan đến nhóm xây dựng Odebrecht. Tỷ lệ được lòng dân của tổng thống Brazil đã tuột xuống dưới mức 5%. Tên tuổi đương kim tổng thống đã bị gắn liền với cuộc điều tra mới, trực tiếp liên quan đến hai bộ trưởng hiện tại của ông, bị cáo buộc đã nhận hối lộ của nhóm xây dựng Odebrecht, trước lúc lên làm bộ trưởng trong chính phủ hiện nay.

(AFP) – Washington cắt giảm "lâu dài" nhân sự tại tòa đại sứ Mỹ tại La Habana. Quan hệ Mỹ và Cuba chưa có dấu hiệu được cảo thiện. Ngày 02/03/2018 bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo quyết định giảm nhân sự làm việc tại sứ quán Mỹ ở La Habana mang tính "vĩnh viễn". Giải pháp này có hiệu lực kể từ 05/03/2018. Tháng 9 năm ngoái, một phần nhân viên ngoại giao Mỹ công tác tại Cuba và gia đình đã được lệnh hồi hương sau tiết lộ 24 người bị tấn công thính giác trong thời gian từ cuối 2016 đến mùa hè 2017. Một lần nữa Washington khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh du lịch Cuba.

(AFP) – Berlin siết chặt quy định cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư vào Đức. Sau vụ tập đoàn xe hơi Trung Quốc bất ngờ trở thành cổ đông lớn nhất của hãng xe Đức Daimler, nắm giữ gần 10% vốn của hãng xe nổi tiếng này, bộ trưởng Kinh Tế Brigitte Zypries ngày 03/03/2018 trả lời báo Der Spiegel cho biết Berlin chuẩn bị tăng cường các biện pháp kiểm soát các kế hoạch đầu tư vào Đức của nước ngoài. Từ một vài năm gần đây, nhiều chính khách Đức quan ngại Trung Quốc thâu tóm các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Đức.

(AFP) – Phát hiện hơn 1,5 triệu con chim cánh cụt trên 1 quần đảo ở Nam Cực. Tạp chí khoa học Scientific Reports ngày 02/03/2018 tiết lộ, nhờ hiện tượng tan băng, các nhà khoa học tìm thấy hai "sào huyệt" của loài chim cánh cụt trên một quần đảo thuộc vùng biển Weddell ở Nam Băng Dương. Khu vực này trở thành hai "ổ" chim cánh cụt lớn thứ ba và thứ tư trên thế giới.

(AFP) – Úc : Cụ già 99 tuổi phá kỷ lục bơi lội. Chuẩn bị mừng sinh nhật 100 tuổi, cụ Georges Corones ngày 02/032018 phá kỷ lục bơi tự do ở cự ly 50 mét bơi tự do. Đương nhiên đây là một kỷ lục trong số các vận động viên ở độ tuổi từ 100 đến 104. Nhưng bơi 50 mét trong vỏn vẹ 56 giây và 12% của một giây của cụ ông Corones là một thành tích đáng phục. Kỷ lục này tới nay do cụ John Harrison, 99 tuổi, một công dân người Anh nắm giữ.