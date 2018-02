LH Berlin : Gấu Vàng cho phim tình dục gây sốc ''Touch me not''

Từ Berlin, thông tín viên RFI Nathalie Versieux giải thích :

« Đó là một trong những bộ phim táo bạo nhất, nhưng cũng là một trong những tác phẩm bị chỉ trích nhiều nhất trong số những bộ phim tranh giải năm nay. Touch me not là tác phẩm đầu tay nói về giới hạn trong quan hệ thể xác, với những cảnh quay tình dục trần trụi tới mức nhiều khán giả đã bỏ về giữa chừng.

Quan hệ tình dục tập thể, quan hệ tình dục của những người khuyết tật, người chuyển giới, những buổi trị liệu với một chuyên gia tình dục. Tờ báo Đức Tagesspiegel đánh giá « Không thể chỉ trích phim Touch me not, nếu nhìn dưới góc độ phim tài liệu ». Còn tạp chí Die Zeit gọi đây là một « phim thử nghiệm ». Bộ phim do Đức - Rumani đồng sản xuất này cũng đoạt giải phim đầu tay.

Chưa bao giờ Liên hoan phim quốc tế Berlin lại vinh danh nhiều phụ nữ đến vậy. Sáu trên 11 giải thưởng được trao cho nữ giới. Đây là một kỷ lục của Berlinale lần thứ 68. Liên hoan Berlin nổi tiếng là có thái độ rõ ràng về các vấn đề chính trị, xã hội và về các giải thưởng gây tranh cãi ».