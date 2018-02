Tổng thống Trump sẵn sàng cho các giáo viên Mỹ mang súng

Trong suốt một tiếng đồng hồ, tổng thống Mỹ chủ yếu lắng nghe những tâm sự đầy xúc động của người thân các nạn nhân. Cuối cùng khi phát biểu, ông Donald Trump ủng hộ đề nghị khá triệt để của một phụ huynh, đó là vũ trang cho một số giáo viên trong trường, để họ không phải chờ lực lượng an ninh đến mới đáp trả.

Tổng thống Trump nói : « Việc này chỉ hiệu quả nếu có những người đã quen sử dụng súng, và chúng ta có rất nhiều : giáo viên, huấn luyện viên thể dục…Tại Parkland, nếu người giáo viên có được một khẩu súng, lúc chạy về phía kẻ sát nhân…Ông ấy rất can đảm, tôi cho rằng ông đã cứu được nhiều mạng người.

Tuy nhiên nếu có súng trong tay, thì chẳng cần phải chạy. Ông ấy cứ bóp cò, và thế là xong. Tất nhiên là chỉ đối với những ai sử dụng thành thạo súng ống, và vũ khí phải được mang một cách kín đáo.

Các giáo viên sẽ theo một khóa huấn luyện đặc biệt, và như vậy, sẽ không còn những khu vực không có súng. Do bọn điên khùng toàn là những kẻ hèn nhát, cho nên một khu vực không vũ khí có nghĩa là "Nào, cứ đến và tấn công, bởi vì những viên đạn không quay ngược lại về phía ta" ».

Cùng với làn sóng phẫn nộ đang dâng cao sau vụ xả súng ở Parkland, tờ New York Times hôm qua 21/02/2018 đã dành hai trang báo đăng danh sách các dân biểu, nghị sĩ nhận tiền của NRA, tổ chức lobby vũ khí đầy quyền lực ; cùng với số tiền họ đã nhận và số điện thoại để người dân có thể chất vấn. Phí tổn đăng do hai hiệp hội Everytown và Moms Demand Action for Gun Sense chi trả.