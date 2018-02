(AFP) - Trung Quốc mở điều tra về việc Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt. Trung Quốc ngày 22/02/2018 tuyên bố mở cuộc điều tra về khả năng có vụ chuyển hàng trên biển giữa một tàu mang tên tiếng Hoa và một tàu Bắc Triều Tiên. Nhật Bản khẳng định các phi cơ và một tàu tuần tiễu Nhật tuần trước đã quan sát được vụ chuyển hàng này giữa chiếc Yu Jong 2, một tàu dầu mang cờ Bắc Triều Tiên và một tàu có dòng chữ « Min Ning De You 078 » (Mân Ninh Đức Du) có nghĩa là thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, tàu dầu 078.

(AP) - Không có dấu hiệu hình sự trong vụ cháy chùa Đại Chiêu, Tây Tạng. Theo Tân Hoa Xã ngày 21/02/2018, nguyên nhân vụ cháy hôm thứ Bẩy 17/02 bắt nguồn từ một phòng thông gió và chính quyền loại trừ giả thuyết cố tình gây hỏa hoạn. Lửa lan rộng trong khu vực khoảng 50m2 trong ngôi chùa 1.300 năm tuổi. Tuy nhiên, 6.510 di vật được công nhận di sản văn hóa vẫn nguyên vẹn, kể cả bức tượng Phật nổi tiếng. Dù không bị hư hỏng, nhưng mái vòm vẫn được công nhân tháo dỡ để tránh sụp đổ.

(AFP) - Đại sứ quán Mỹ ở Montenegro bị tấn công bằng lựu đạn. Vào lúc quá nửa đêm 21/02/2018, một kẻ vô danh đã ném lựu đạn vào khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Podgorica của Montenegro, và sau đó tự sát bằng chất nổ. Tòa nhà không bị thiệt hại gì. Quốc gia nhỏ bé đã gia nhập NATO năm 2017 chỉ có 600.000 dân, nhưng cũng có trên 20 công dân đi thánh chiến tại Syria và Irak.

(AFP) - Anh : Hàng trăm nhà hàng KFC phải đóng cửa do thiếu thịt gà. Cho đến tối 21/02/2018, phân nửa trong số 900 nhà hàng KFC tại Anh quốc vẫn phải đóng cửa do không được giao nguyên liệu thịt gà. Tình trạng này bắt đầu từ cuối tuần trước, do thay đổi đối tác vận chuyển từ công ty Bidvest của Nam Phi sang DHL của Đức với mục đích tiết kiệm. Bidvest có nhiều địa điểm phân phối trong khi hiện nay DHL chỉ có một trung tâm.

(AFP) - Paris có tối thiểu 3.000 người vô gia cư. Trong cuộc kiểm kê lần đầu được tiến hành vào tối thứ Năm rạng sáng thứ Sáu tuần trước, có ít nhất 3.000 người vô gia cư tại Paris. Hoạt động này do Tòa Đô Chính Paris chủ trì với 2.000 người tham gia, trong đó có 1.700 tình nguyện viên. Tuy nhiên, con số này có thể thấp hơn rất nhiều so với thực tế, do tôn trọng sở hữu tư nhân và sự riêng tư, nhiều bãi đậu xe, cầu thang các tòa nhà, lều bạt ngoài trời… không được tính đến.

(Reuters) - Nga : Cảnh sát thẩm vấn nhà đối lập Navalny. Theo dòng tin trên Twitter ngày 22/02/2018, khắc tinh của tổng thống Putin cho biết « đã bị dẫn đến một nơi nào đó ». Ngoài ra, một cộng tác viên thân cận của ông Navalny cũng bị thẩm vấn khi đang ở sân bay Moscou-Sheremetyevo. Nhà đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng Ba với hy vọng sẽ làm giảm tỉ lệ người đi bầu cử và như vậy, làm lu mờ kết quả thắng cử của tổng thống đương nhiệm Putin.

(AFP) - Brazil : Cựu tổng thống Lula lại kháng án để tránh ngồi tù. Tối 21/02/2018, ông Lula da Silva, 72 tuổi, lại kháng án hình phạt 12 năm tù vì tội tham nhũng, khiến ông mất cơ hội ra tranh cử tổng thống vào tháng 10. Nhưng dù vẫn được tự do đến ngày 15/08, hạn chót để đăng ký ứng cử tổng thống, ông Lula vẫn có thể bị Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) ngăn ra tranh cử vì một đạo luật của Brazil ngăn cấm những người đã bị kết án tham gia vào một cuộc bầu cử.

(AFP) - Tấn công mạng gây tổn thất 600 tỉ đô la mỗi năm trên thế giới. Theo kết quả của một nghiên cứu được công bố ngày 21/02/2018, con số thiệt hại tăng thêm vì năng lực của tin tặc ngày càng mạnh và sự phát triển của tiền ảo. Hai cơ quan tiến hành nghiên cứu, McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), thẩm định « Nga là nước đứng đầu về tin tặc, nhờ mạng lưới hacker và tình trạng coi thường luật pháp ». Đứng thứ hai là Bắc Triều Tiên, sử dụng tiền ảo để duy trì chế độ. Việt Nam và Brazil cũng nằm trong danh sách tin tặc trên.