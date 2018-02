(AFP) - Đài Loan tăng cường chính sách « bạn của người Hồi giáo ». Với hơn 30% lượt du khách Đông Nam Á gia tăng trong năm 2017, Đài Loan đẩy mạnh chính sách thu hút các nước phương nam mà đa số dân theo đạo Hồi, trong bối cảnh du khách Hoa lục xuống thấp vì căng thẳng chính trị. Một trong những biện pháp làm du khách không bị lạc lõng khi tới Đài Loan là có các nhà hàng nấu nướng theo truyền thống, khẩu vị của tín đồ đạo Hồi : không thịt heo và phụ gia từ thịt heo. Trong mỗi khách sạn sang trọng đều có phòng cầu nguyện hướng về thánh địa Mecca và bar rượu miễn phí cho các du khách khác, đặc biệt là từ Úc, New Zealand và Hàn Quốc.

(AFP) - Gia đình nhà báo đối lập Cam Bốt bị ám sát, đến Úc tị nạn. Một văn phòng luật sư ở Úc cho biết thân nhân của nhà phân tích chính trị quá cố Kem Ley gồm người vợ góa và 5 người con đã đến Úc ngày 20/02/2018 sau 15 tháng tạm trú tại Thái Lan, với quy chế tị nạn bạo hành, đàn áp nhân quyền. Trước khi bị ám sát vào tháng 07/2016, ông Kem Ley là nhà bình luận chính trị nổi tiếng tại xứ Chùa Tháp, được xem là khắc tinh của thủ tướng Hun Sen và quan chức tham ô.

(Reuters)- Bangkok không quan tâm đến hoạt động của Thaksin. Một phát ngôn viên của tập đoàn quân sự Thái Lan hôm nay 21/02/2018 tuyên bố « không quan tâm » đến hoạt động của hai anh em Thaksin và Yingluck Shinawatra trong khu vực từ nhiều ngày qua. Hôm thứ Ba, hai anh em thủ tướng Thái bị đảo chính từ nơi lưu vong về Singapore. Tuần trước họ gặp một nhóm ít nhất 30 dân biểu của đảng « Người Thái trước đã » tại Hồng Kông, sau khi thăm viếng Nhật Bản và Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng « đảng chính trị của Thaksin chuẩn bị tranh cử ».

(AFP) - Mỹ : Con trai của Donald Trump than gia đình bị thiệt hàng trăm triệu đô la. Trả lời báo Times of India số ra hôm nay21/01/2018, nhân chuyến đi Ấn Độ, Donald Trump Junior, cho biết là do cương vị tổng thống của ông Trump, gia đình này đã mất nhiều cơ hội kinh doanh, mất đi hàng trăm triệu đô la do phải "tự kềm chế". Nhưng Trump Junior đến Ấn Độ lần này là để khuếch trương một loạt dinh thự hạng sang dưới tên của ông Donald Trump.

(AFP) – Indonesia tịch thu hơn một tấn ma túy trên tàu Singapore. Cảnh sát Indonesia vào hôm qua 20/02/2018, đã tịch thu được 12,6 tấn ma túy methamphetamin giấu trong 81 bao gạo, trên một chiếc tàu treo cờ Singapore, bị Hải Quan phát hiện ở giữa đảo Sumatra và Singapore. Bốn thủy thủ người Đài Loan bị bắt giữ và thẩm vấn. Indonesia cho biết đã theo dõi chiếc tàu này từ nhiều tháng qua. Vào đầu tháng này cảnh sát Indonesia đã tịch thu một lượng lớn ma túy khác: 1,3 tấn.

(AFP) – Seoul ký hiệp định tự do mậu dịch với 5 nước Trung Mỹ. Sau gần 3 năm thương lượng, bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc ngày 21/02/2018 đã ký thỏa thuận này với năm quốc gia Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua và Panama, nhằm đa dạng hóa thị trường châu Mỹ. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Seoul căng thẳng thương mại với chính quyền Donald Trump.

(AFP) - Samsung sắp tiết lộ thế hệ điện thoại thông minh S9 và S9+. Buổi ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày Chủ Nhật 25/02 tới đây. Đây cũng là một nỗ lực sang trang mới của tập đoàn Samsung Electronics do có liên quan đến các vụ tai tiếng. Năm 2016, tập đoàn này đã cảm thấy bị « mất mặt » trước các đối thủ cạnh tranh khi buộc phải cho triệu hồi dòng Galaxy Note 7 do lỗi kỹ thuật của pin.

(AFP) - Oxfam tiếp tục điều tra bê bối tình dục. Tổng giám đốc tổ chức phi chính phủ ngày hôm qua 20/02/2018 thông báo mở điều tra 26 trường hợp mới kể từ khi các vụ lạm dụng tình dục được tiết lộ. Nhiều nhân viên đã bị tố cáo có những hành vi bạo hành và quấy rối tình dục, khi hoạt động tại Haiti sau trận động đất chết người năm 2010.