Nạn nhân Do Thái thời Đức Quốc Xã : Ba Lan và Israel lại căng thẳng

Hôm qua, 18/02/2018, căng thẳng lại dấy lên giữa Israel và Ba Lan sau những lời phát biểu gây tranh cãi của thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bên lề Hội Nghị An Ninh Munich.

Hôm 17/02, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên liên quan đến đạo luật trừng phạt những ai nói rằng Ba Lan có trách nhiệm trong Nạn Diệt Chủng Do Thái thời Đức Quốc Xã, ông Mateusz Morawiecki đã khẳng định rằng ông sẽ không xem là « phạm tội khi nói rằng có những thủ phạm diệt chủng Do Thái người Ba Lan, tương tự như đã có những thủ phạm người Do Thái, người Ukraina, chứ không chỉ có người Đức ».

Lời so sánh này, nhất là việc nói đến người Do Thái cũng là thủ phạm diệt chủng, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích tại Israel và nhiều phản ứng khác tại Ba Lan.

Từ Vacxava, thông tín viên Damien Simonart cho biết thêm thông tin :

« Sau khi thủ tướng Netanyahu chỉ trích những phát biểu của ông Mateusz Morawiecki là « quá đáng » và Hội Người Do Thái Thế Giới yêu cầu xin lỗi, Vacxava như dự kiến, đã phản ứng lập tức.

Ngay trong đêm thứ Bảy 17/02 rạng sáng Chủ Nhật 18/02, phát ngôn viên chính phủ trong một thông cáo viết rằng ông Mateusz Morawiecki không có ý định ‘‘phủ nhận Tội ác Diệt Chủng Do Thái, cũng như gán cho các nạn nhân Do Thái bất kỳ trách nhiệm nào trong nạn thảm sát do Đức Quốc Xã thực hiện’’.

Đối với Vacxava, thủ tướng Ba Lan chỉ đơn giản muốn ‘‘kêu gọi một cuộc tranh luận thẳng thắn về những tội ác nhắm vào người Do Thái’’.

Theo ông Jacek Sasin, nghị sĩ thuộc đảng dân tộc chủ nghĩa PiS, lãnh đạo chính phủ Ba Lan đã không có một lời nói dối nào và những ai tấn công ông ấy đang cho thấy rõ là không có thiện ý.

Còn theo giáo trưởng Do Thái Giáo tại Vacxava, ông Michael Schudrich, chính việc nêu lên trong cùng một câu các thủ phạm người Ba Lan, Do Thái và Đức trong vụ diệt chủng người Do Thái là điều ‘‘khó hiểu và rất đáng buồn’’

Về phần nhân vật chính, thủ tướng Mateusz Morawiecki, sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Israel ngày hôm qua, ông khẳng định trên mạng xã hội twitter là Ba Lan sẽ tiếp tục đối thoại với Israel về chủ đề lịch sử này ».