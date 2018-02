(AFP) - Bóng đá Pháp « mừng » Tết Nguyên Đán để thu hút châu Á. Cầu thủ của đội tuyển Paris Saint-Germain đã mặc áo in chữ Trung Quốc trong trận đấu với Strasbourg ngày 17/02/2018, sau màn múa rồng khai mạc trận đấu. Ngoài sân vận động Parc des Princes là hàng chữ « Chúc mừng năm mới các cổ động viên Trung Quốc ». Đây là một trong những « chiêu » quyến rũ thị trường Trung Quốc của các CLB Pháp và Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp. Trước đó, đội tuyển Marseille cũng mặc áo thi đấu in chữ Trung Quốc trong trận với Bordeaux. Thậm chí, hai CLB Nice-PSG sẽ thi đấu sớm, vào lúc 13h (tức 20h, giờ Bắc Kinh) ngày 18/03, để chiều lòng thị trường châu Á và mở rộng bản quyền truyền hình.

(AFP) - Mỹ « dò bắt » tín hiệu từ Bắc Triều Tiên về hồ sơ hạt nhân. Trả lời đài truyền hình CBS trong một phóng sự được phát ngày 18/02/2018, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington « lắng nghe » những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn đối thoại trực tiếp về chương trình hạt nhân, vì « chúng tôi không có củ cà rốt để thuyết phục họ đàm thoại, cũng không có cây gậy to, và đây là điều họ nên hiểu ». Washington muốn Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể tiến tới việc phi hạt nhân hóa trước khi bắt đầu đàm phán.

(AP) - Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập Hổ mang Vàng (Cobra Gold) của Mỹ-Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. 300 quân nhân Hàn Quốc đã đến tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan ngày 17/02/2018 và tập trận với 2.000 quân nhân Mỹ và Thái Lan. Tướng Robert Neller, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, khẳng định hai nước là « đồng minh » và tiếp tục phối hợp, gây sức ép với Bắc Triều Tiên nhưng hy vọng giải quyết được vấn đề thông qua con đường ngoại giao.

(AFP) - Một người Nhật phát minh màn hình phẳng, mỏng như giấy. Phát minh mới có thể sẽ được áp dụng trong lĩnh vực y tế. Có độ dầy chỉ 1 mm, màn hình còn uốn cong được và có thể dán lên mu hoặc lòng bàn tay của người bệnh để nhận và gửi thông tin bệnh án với bác sĩ ở xa, hoặc để gửi tin nhắn nhắc họ uống thuốc. Theo nhà phát minh Takao Someya, giáo sư tại đại học Tokyo, công cụ mới này rất có ích tại một nước Nhật đang bị lão hóa. Thiết bị có thể sẽ được bán ra thị trường trong ba năm nữa.

(AFP) - Tổng thống Mỹ chỉ trích FBI đã không ngăn được vụ xả súng. Trên mang Twitter ngày 17/02/2018, ông Donald Trump cho rằng FBI dành quá nhiều thời gian để tìm cách chứng minh Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, lơ là « những dấu hiệu mà thủ phạm vụ xả súng tại một trường học ở Florida thể hiện ». với ông Trump, « điều này không chấp nhận được ». Cảnh sát liên bang Mỹ bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi thừa nhận vào ngày 05/01 đã nhận được một cuộc gọi từ một người thân của Nikolas Cruz, cho biết ý định giết người của thủ phạm 19 tuổi.

(AFP) - Thủ tướng Anh muốn hợp tác an ninh với Liên Âu sau Brexit. Ngày 17/02/2018, tại Hội nghị về An ninh Munich, bà Theresa May nhấn mạnh rằng cần khẩn cấp đàm phán về một chương trình hợp tác an ninh ưu tiên với Liên Hiệp Châu Âu hậu Brexit để bảo vệ công dân châu Âu. Trước đó, ngày 16/02, giám đốc của các cơ quan tình báo Anh (MI6), Pháp (DGSE) và Đức (BND) đã xuất hiện cùng nhau, đây là một sự kiện hiếm hoi, để trấn an rằng việc Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các cơ quan này.

(RFI) - Kosovo kỷ niệm 10 năm độc lập khỏi Serbia. Rất nhiều hoạt động được tổ chức trong hai ngày cuối tuần tại Kosovo. Sự kiện quan trọng tối 18/02 là lễ phê chuẩn thỏa thuận phân định biên giới với Montenegro, điều kiện do Bruxelles đưa ra để được miễn thị thực vào Liên Hiệp Châu Âu. Sau 10 năm, nền kinh tế Kosovo còn rất nhiều khó khăn, một phần do tình trạng tham nhũng, tỉ lệ thất nghiệp khá cao và không có triển vọng phát triển thật sự.

(AFP) - Iran : Máy bay rơi, ít nhất 66 người chết. Một chiếc máy bay ATR nối Teheran và thành phố Yasuj của hãng hàng không Iran Aseman Airlines đã bị rơi ở tây nam nước này ngày 18/02/2018. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, theo khẳng định của giám đốc quan hệ của hãng hàng không trên. Vị trí rơi của máy bay vẫn chưa được xác định vì nằm trong vùng núi hiểm trở.

(AFP) - Mêhicô : Trực thăng rơi xuống đám đông, 13 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội Vụ Alfonso Navarrete đến thăm người dân ở vùng Santiago Jamiltepec vừa bị động đất. Chiếc trực thăng chở ông và thống đốc bang Oaxaca lượn nhiều vòng khi hạ cạnh và cuối cùng bị rơi ở độ cao 40 mét thẳng xuống đám đông dưới đất. Cả hai quan chức đều thoát nạn. Ngày 17/02/2018, người dân địa phương đã chôn cất 13 nạn nhân xấu số.