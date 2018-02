Hội nghị An ninh Munich: Nga gay gắt bác bỏ cáo buộc can thiệp vào Mỹ

Một ngày sau khi Tư pháp Mỹ truy tố 13 công dân Nga vì bị tình nghi can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2016, hôm qua 17/02/2018, giữa Hội nghị An ninh Munich, lãnh đạo Ngoại Giao Nga đã lên tiếng kiên quyết phủ nhận các cáo giác Nga can thiệp vào nội tình chính trị Mỹ.