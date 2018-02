(AFP) - Indonesia mua 11 chiến đấu cơ Su-35 Nga. Hợp đồng trị giá 1,14 tỉ đô la được phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Indonesia thông báo ngày 17/02/2018. Hai chiến đấu cơ sẽ được giao vào tháng 08/2018, 6 chiếc khác được giao trong thời hạn 18 tháng và 3 chiếc còn lại sẽ được giao vào 5 tháng sau đó.

(RFI) - Tổ chức Save the Children : 375 triệu trẻ em sống trong chiến tranh. Con số kỷ lục đáng báo động này được nêu lên trong bản báo cáo công bố ngày 15/02/2018 và tăng thêm 75% so với đầu những năm 1970. Trẻ em phải sống hàng ngày với chiến tranh tập trung ở một số nước châu Phi, Syria, Irak, Afghanistan. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 73.000 trẻ em đã bị chết hoặc bị cụt tay chân trong khoảng 25 cuộc xung đột từ năm 2005. Nhiều đạo luật quốc tế đã được áp dụng để bảo vệ trẻ em nhưng dường như vẫn chưa đủ.

(AFP) - Người Rohingya : Canada trừng phạt một tướng Miến Điện. Theo thông báo ngày 16/02/2018 của chính phủ Canada, các biện pháp trừng phạt nhắm vào tham mưu trưởng quân đội Miến Điện Maung Maung Soe vì « đã giữ vai trò quyết định trong việc vi phạm nhân quyền đối với người Rohingya ». Vị tướng này bị cấm vào Canada và tài sản của ông ở Canada sẽ bị đóng băng. Cùng ngày, Thái Lan lại trao huy chương hoàng gia cho tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Miến Điện, nhân chuyến thăm Bangkok. Theo giải thích của chính quyền quân sự, « trao huy chương hoàng gia cho các chỉ huy tối cao nước ngoài là truyền thống » của Thái Lan.

(RFI) - Thổ Nhĩ Kỳ kết án chung thân ba nhà báo, thả một nhà báo Đức gốc Thổ. Bản án được tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên ngày 16/02/2018 kết án hai anh em Ahmet và Mehmet Altan, và ông Nazli Ilicak, từng là nghị sĩ của đảng AKP, tham gia vào « âm mưu lật đổ trật tự hiến pháp » vào tháng 07/2016. Bản án bị giới bảo vệ tự do báo chí chỉ trích mạnh mẽ. Nhà báo Deniz Yücel, người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã được trả tự do cùng ngày, sau một năm bị giam giữ mà không có cáo trạng. Việc trả tự do cho nhà báo này là một trong những điều kiện mà Berlin đưa ra để bình thường hóa quan hệ song phương.

(AFP/RFI) - Tổng thống Venezuela cáo buộc quân đội Colombia khiêu khích. Ngày 16/02/2018, ông Maduro cho biết quân đội Colombia huấn luyện người Venezuela nhằm mục đích sử dụng họ tấn công lực lượng Colombia dưới danh nghĩa là « thành viên của quân đội Venezuela », như vậy sẽ tạo cớ gây xung đột vũ trang giữa hai nước. Trong khi đó, ngày 15/02, Brazil đã phải thông qua hàng loạt biện pháp để đối phó với làn sóng nhập cư Venezuela, công nhận « tình trạng xã hội khẩn cấp » ở bang Roraima biên giới vì đón nhận đến 40.000 người Venezuela, chiếm khoảng 10% dân số của bang.

(AFP) - Tổng thống Mỹ đến thăm nạn nhân vụ xả súng ở Florida. Tối 16/02/2018, cùng với phu nhân Melania, tổng thống Trump đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện Broward Health, bang Florida. Ông đánh giá cao công việc của các bác sĩ, y tá bệnh viện và của lực lượng an ninh, cũng như thời gian kỷ lục chuyển nạn nhân đến bệnh viện.