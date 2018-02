Syria : Hội Đồng Bảo An sẽ bỏ phiếu một nghị quyết về ngừng bắn

Thụy Điển và Koweit trình bày với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết sửa đổi kêu gọi 30 ngày ngừng bắn tại Syria để đưa cứu trợ nhân đạo đến cho người dân. Dự thảo đã được sửa đổi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nga.

Văn bản mới, mà AFP đọc được ngày 16/02/2018 quy định rằng lệnh ngừng bắn sẽ không áp dụng cho tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và các nhóm Al Qaeda. Điều đó cho phép chính phủ Syria tiếp tục các cuộc tấn công, đặc biệt là ở tỉnh Idleb. Một cuộc bỏ phiếu được dự kiến vào tuần tới.

Trong lúc đó, trên hiện trường, một đoàn cứu trợ nhân đạo đầu tiên đã đến được khu vực Đông Ghouta gần Damas.

Thăm Liban, ngoại trưởng Mỹ cực lực đả kích lực lượng Hezbollah

Trong khi đó thì Ngoại trưởng Mỹ đang công du khu vực tìm giải pháp cho hồ sơ Syria.

Viếng thăm Liban hôm qua, 15/02/2018 ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông đã nỗ lực tìm cách giải quyết tranh chấp biên giới giữa Liban và Israel. Ông cũng đánh giá cao vai trò của quân đội Liban mà Washington là nước hỗ trợ tài chính chủ yếu.

Tuy nhiên dù đã công nhận rằng Hezbollah là một phần của "tiến trình chính trị" ở Liban, ngoại trưởng Mỹ ngay tại thủ đô Beyrouth đã cực lực đả kích lực lượng thuộc phong trào Hồi Giáo Shia, có đại diện trong chính phủ. Ông nói :

"Nước Mỹ coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố trong hơn hai mươi năm ... Hezbollah không chỉ là một mối quan tâm của riêng nước Mỹ, mà Liban cũng phải lo lắng về những hành động của Hezbollah và kho vũ khí to lớn của lực lượng đang khiến Liban bị chú ý một cách tiêu cực.

Sự can dự của Hezbollah vào các cuộc xung đột khu vực đe dọa an ninh của Liban và gây mất ổn định trong khu vực. Sự hiện diện của Hezbollah ở Syria còn duy trì tình trạng đổ máu, xua đuổi người dân vô tội khỏi nơi cư ngụ, và củng cố chế độ dã man của Assad. Sự can thiệp của Hezbollah ở Irak và Yemen cũng thúc đẩy bạo lực.

Đây là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Liban hành động để duy trì sự cam kết của chính phủ Liban, tách mình ra khỏi các xung đột khu vực. Cộng đồng quốc tế đòi hỏi rằng tất cả các bên ở Liban phải tôn trọng cam kết, trong đó có Hezbollah. Tổ chức này phải dừng hoạt động của mình ở nước ngoài nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực".