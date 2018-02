Mỹ ép EU tự lo quốc phòng, nhưng không muốn bị cạnh tranh về vũ khí

Khoảng 20 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ châu Âu cùng tham gia Hội nghị an ninh hàng năm Munich, Đức, vào cuối tuần này, 17-19/02/2018, trong bối cảnh nước Mỹ của Donald Trump chủ trương « co cụm », giảm bớt gánh vác về an ninh và kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng cường khả năng « tự lo » về quốc phòng. Đây cũng là một trong những nội dung chính trong cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong hai ngày 14 và15/02, tại Bruxelles.