(AFP) - F-35B của Mỹ lần đầu xuất hiện ở Đông Nam Á. Hai chiến đấu cơ hiện đại F-35B của Mỹ ngày 03/02/2018 đã đáp xuống sân bay Changi Airport của Singapore. Đây là tâm điểm của cuộc triển lãm hàng không Singapore năm 2018. Và đây cũng là lần đầu tiên chiếc chiến đấu cơ do hãng Lockheed Martin chế tạo xuất hiện ở vùng Đông Nam Á.

(Reuters) - Cam Bốt đưa tội phỉ báng hoàng gia vào Hiến Pháp. Theo thông báo ngày 02/02/2018 của chính phủ, quyết định trên nhằm mục đích bảo vệ và buộc tôn trọng hoàng gia, nhưng còn phải chờ được Quốc Hội thông qua. Phỉ báng hoàng gia sẽ có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm và khoản tiền phạt từ 500 đến 2.500 đô la. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tỏ ra lo ngại rằng luật mới về tội khi quân chỉ nhằm bịt miệng phe đối lập với thủ tướng Hun Sen.

(AFP) - Tình báo Đức cáo buộc sứ quán Bắc Triều Tiên thu thập công nghệ. Trả lời đài truyền hình ARD, trong bộ phim tài liệu được phát vào 05/02/2018, giám đốc cơ quan tình báo nội địa Đức, Hans-Georg Maassen, khẳng định những công nghệ mà sứ quán Bắc Triều Tiên thu thập nhằm phục vụ chương trình tên lửa và hạt nhân. Ông cho biết những công nghệ này được dùng trong dân sự, nhưng cũng có thể áp dụng trong quân sự. Năm 2014, một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên từng bị phát hiện tìm cách thu thập thiết bị để sản xuất vũ khí hóa học.

(RFI) - Israel thường xuyên tấn công Daech ở Ai Cập ? Theo nhật báo New York Times ngày 03/02/2018, trong vòng hơn hai năm qua, dường như Israel đã không kích hơn 100 lần nhắm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo trên bán đảo Sinai của Ai Cập với sự đồng ý của Cairo. Có thể Israel can thiệp vào lãnh thổ Ai Cập sau khi được cảnh báo rằng Cairo không đủ khả năng ngăn chặn đà bùng nổ của quân thánh chiến. Hiện Israel không đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào, nhưng hợp tác quân sự giữa hai nước không phải là điều bí mật.

(AFP) - Một công dân Ý cực hữu xả súng vào người gốc Phi. Vụ nổ súng xảy ra ngày 03/02/2018 tại thành phố Macerat, miền trung nước Ý khiến 6 người bị thương, tất cả đều là người nước ngoài gốc Mali, Ghana và Nigeria, trong đó có một phụ nữ. Thủ phạm là Luca Traini, một thanh niên cực hữu 28 tuổi, bắn súng lục bán tự động khi chạy trên xe hơi ở trung tâm thành phố và hô lớn « Nước Ý là của người Ý ». Cùng ngày, thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

(AFP) - Nghi án Nga can thiệp bầu cử : Trump cảm thấy « vô tội ». Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 03/02/2018 khẳng định bản ghi nhớ gây tranh cãi và chỉ trích FBI do các nghị sĩ đảng Cộng Hòa soạn thảo và công bố đã « rửa sạch tội » trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử. Một cuộc điều tra mà ông ví là « cuộc săn đuổi phù thủy ». Lời khẳng định này như thói quen đã được ông đưa lên mạng xã hội Twitter, khi chỉ trích cuộc điều tra này là « một sự xấu hổ cho nước Mỹ ».

(RFI) - Mêhicô phát hiện 300 người vượt biên bị chèn ép trong xe tải. Trong đợt bắt giữ ngày 03/02/2018 tại bang Tamaulipas, giáp biên giới Mỹ, có 198 di dân đến từ Guatemala, Honduras và Salvador bị nhốt trong hai thùng xe tải đầu kéo không có hệ thống thông khí, không nước uống và thức ăn. Trước đó một hôm, cơ quan nhập cư đã bắt giữ khoảng 100 công dân Trung Mỹ trốn trong một chiếc xe tải ở miền bắc Mêhicô và cũng bị nhốt trong điều kiện khắc nghiệt : thiếu nước, ngạt thở. Chính quyền Mêhicô sẽ gửi trả những người này về Trung Mỹ.

(AFP) - Spice Girls có thể tái hợp. Năm cô gái của ban nhạc pop Anh nổi tiếng trong thập niên 1990 với kỷ lục 85 triệu đĩa bán ra trên khắp thế giới đã gặp lại nhau ngày 02/02/2018, lần đầu tiên kể từ năm 2012. Theo 5 thành niên, « thời điểm nghiên cứu những cơ hội mới và cùng nhau thực hiện đã đến ». Theo nhật báo Sun của Anh, ban nhạc đang có nhiều dự án với truyền hình Trung Quốc, nhiều hợp đồng quảng cáo và phát hành bộ sưu tập những bài hát thành công nhất của Spice Girls.

(AFP) - Ngày 04/02 : Thế giới phòng chống Ung thư. Nhân sự kiện này, Tổ chức Y tế Thế giới nhắc lại năm 2015 có 8,8 triệu người chết vì bệnh ung thư. Đây là căn bệnh gây tử vong nhiều nhất, sau các bệnh về tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới, tròn 100 tuổi vào năm 2018, liệt kê một số yếu tố gây bệnh ung thư : tuổi già (khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng cao), thuốc lá, ăn uống thiếu khoa học, tình trạng công nghiệp hóa và đô thị hóa thiếu kiểm soát gây ô nhiễm môi trường với các chất amiant, kim loại nặng, bụi siêu nhỏ…

(HuffPost) - Amazon phát triển vòng đeo tay theo dõi nhân viên làm việc. Theo Washington Post, tập đoàn bán hàng trực tuyến khổng lổ của Mỹ đã nộp hai bằng sáng chế ngày 01/02/2018. Thiết bị này sẽ theo dõi vị trí của bàn tay nhằm chắc chắn là nhân viên của hãng hoạt động trong các kho hàng, cũng như thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Tuy nhiên, chưa chắc là Amazon sẽ áp dụng những biện pháp quản lý mới này dù tập đoàn đã rất nổi tiếng viề cách quản lý vô cùng chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu chuyển hàng sớm nhất cho khách hàng.