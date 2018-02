(RSF) RSF chỉ trích Việt Nam phạt tù blogger Hồ Văn Hải. Hôm 02/02/2018, tổ chức Phóng viên không biên giới RSF đã ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên Việt Nam để buộc Hà Nội ngưng vi phạm liên tục quyền tự do thông tin. Thông cáo này được đưa ra sau khi blogger Hồ Văn Hải lãnh án 4 năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước », trong một phiên xử kín ở Sài Gòn mà luật sư của ông không được dự. Trong bản thông cáo, ông Daniel Bastard, trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương của RSF viết : « Lại một lần nữa, một công dân bị trừng phạt nặng nề chỉ vì muốn thông tin cho xã hội dân sự trong một đất nước mà toàn bộ các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ. »

(AFP) KT McFarland từ chối đề nghị của tổng thống Trump đề bạt làm đại sứ Mỹ tại Singapore. Trong bức thư gửi tới tổng thống Donald Trump ngày 02/02/2018, Kathleen Troia McFarland, cựu phó giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Mỹ (NSA) từ chối vinh dự được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore. Thượng Viện chất vấn bà về quan hệ giữa tướng Michael Flynn với cựu đại sứ Nga, Serguei Kisliak. Tháng trước Thượng Viện Hoa Kỳ bác đề nghị của tổng thống Trump đề cử bà McFarland làm đại sứ Singapore. Nhưng Nhà Trắng vẫn giữ nguyên lập trường. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Washington hiện nay, đương sự đã chọn giải pháp rút lui.

( AFP ) – Pháp : Nhà thần học Hồi Giáo Ramadan bị truy tố về tội hiếp dâm. Hôm qua, 02/02/2018, nhà thần học Hồi Giáo Thụy Sĩ Tariq Ramadan đã bị truy tố vê tội hiếp dâm và bị tống giam ở Paris sau 2 ngày bị tạm giam. Ramadan đã bị hai phụ nữ kiện về hai vụ cưỡng hiếp xảy ra vào năm 2009 ở Lyon và 2012 ở Paris. Ông là một nhà nghiên cứu Hồi Giáo vẫn gây nhiều tranh cãi tại Pháp vì bị xem là cổ xúy cho một thứ Hồi Giáo mang tính chính trị.

( AFP ) - Châu Âu : Kiến nghị chống lãng phí thức ăn. Tính đến sáng nay, 03/02/2018, kiến nghị chống lãng phí thực phẩm ở châu Âu đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký, theo thống kê trên trang web change.org, nơi đăng bản kiến nghị. Kiến nghị yêu cầu phải bắt buộc các siêu thị của 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu giao cho các hội từ thiện những thức ăn không bán được, thay vì vứt đi hoặc tiêu hủy. Hôm nay là đúng 2 năm ngày Quốc Hội Pháp thông qua luật về chống lãng phí thức ăn.

(AFP) : Sứ quán Israel tại Vacxava tố cáo "làn sóng bài Do Thái" dâng cao. Một ngày sau khi Thượng Viện Ba Lan thông qua dự luật gây tranh cãi liên quan đến trách nhiệm của Vacxava trong cuộc diệt chủng người Do Thái dưới thời phát xít Đức, đại sứ Israel tại Ba Lan ngày 02/02/2018 lên án "các làn sóng bài Do Thái" tại quốc gia Đông Âu này. Trong những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông Ba Lan, trong đó có đài truyền hình nhà nước TVP Info đưa ra những lời bình luận mang tính miệt thị người Do Thái. Cơ quan truyền hình này của Ba Lan đã phải gửi thư xin lỗi đại sứ Israel, Anna Azari. Thượng và Hạ Viện Ba Lan đã thông qua dự luật đòi trừng phạt nghiêm khắc những ai dùng cụm từ "trại tử thần" sát hại người Do Thái tại Ba Lan trong thời kỳ Đức Quốc Xã.

(AFP) – Nga, mục tiêu trong chiến dịch bài trừ tham nhũng và các tổ chức tội phạm của Anh Quốc. Bộ trưởng An Ninh Ben Wallace ngày 03/02/2018 thông báo Tư Pháp Anh đã yêu cầu các đại gia Nga bị tình nghi tham nhũng cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc tài sản mà họ đang nắm giữ trên lãnh thổ Anh. Trong mục tiêu chống tham nhũng và các tổ chức tội phạm, Luân Đôn dự trù sử dụng một công cụ pháp lý mới cho phép tạm thời phong tỏa những khoản tài sản đáng ngờ. Theo thẩm định của chính quyền Anh, hàng năm có khoảng 90 tỷ bảng Anh, tức là gần 130 tỷ đô la, tiền thu nhập bất chính đổ vào vương quốc Anh để được hợp thức hóa. Trong các hoạt động rửa tiền này, nước Nga chiếm vị trí hàng đầu.

(Reuters) – Hơn 9 tỷ bảng Anh hợp đồng đầu tư Trung Quốc nhân chuyến công du của thủ tướng Anh. Kết thúc ba ngày công du Trung Quốc, tại Thượng Hải, bà Theresa May ngày 02/02/2018 tuyên bố nước Anh mong muốn đóng góp vào dự án của ông Tập Cận Bình vì một "mô hình kinh tế toàn cầu và mở rộng". Thủ tướng May đã chứng kiến lễ ký kết hơn 9 tỷ bảng Anh các dự án đầu tư của Trung Quốc vào vương quốc Anh, cho phép tạo 2.500 việc làm. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến ngành tài chính và ngân hàng của Anh.

(AFP) Nhập cư : Bộ trưởng Nội Vụ Pháp cảnh báo chớ "nuôi ảo tưởng" về Calais. Calais không là cửa ngõ để người nhập cư vào được Anh Quốc. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérard Collomb tuyên bố như trên hôm 02/02/2018, một ngày sau vụ đụng độ đẫm máu giữa những người nhập cư tại thành phố ở miền Bắc nước Pháp. Bốn người bị thương nặng trong tình trạng "tính mạng bị đe dọa", gần 20 người bị thương. Cảnh sát đang ráo riết truy lùng một người đàn ông gốc Afghanistan, 37 tuổi, bị tình nghi là người đã nổ súng vào đám đông người nhập cư chiều tối 01/02/2018.

(AFP) – Dù bị mất lòng dân Nicolas Maduro vẫn ra tranh cử tổng thống Venezuela. Đảng cầm quyền tại Caracas, ngày 02/02/2018 chính thức chỉ định ông Maduro ra tranh cử tổng thống Venezuela vào cuối tháng 4/2018. Theo đảng Xã Hội Thống Nhất Venezuela (PSUV), Maduro "đương nhiên là ứng cử viên chính đáng". 70 % công luận Venezuela bất mãn về chính sách của ông Maduro. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dự báo lạm phát tại quốc gia này trong năm 2018 lên tới 13000 %. Nói một cách dễ hiểu, vật giá sẽ cao hơn gấp 130 lần so với hồi 2017. Hiện nay, Venezuela thiếu từ lương thực đến thuốc men.

(AFP) – Tin buồn với các "fan" của Lady Gaga. Trên mạng Twitter hôm nay 03/02/2018 Lady Gaga cho biết phải hủy chuyến lưu diễn tại Châu Âu vì lý do sức khỏe. Nổi tiếng với ca khúc Just Dance hay Born this Way, Lady Gaga đành lỡ hẹn với khán giả của Paris, Luân Đôn, Berlin, Stockholm, Zurich, Copenhagen, Koln (Đức) và Manchester (Anh). Các buổi trình diễn nói trên dự trù diễn ra trong tháng 2/2018.