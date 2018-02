(AFP) - Miến Điện kiên quyết cầm tù hai nhà báo Reuters. Wa Lone, 31 tuổi và Kyaw Soe Oo, 27 tuổi không được tại ngoại hầu tra. Đây là quyết định của tòa án Rangun ngày 01/02/2018. Hai nhà báo Miến Điện làm việc cho hãng tin Anh Reuters bị chính quyền Naypiydaw khép tội sở hữu « thông tin bí mật quốc gia » chỉ vì đã đưa tin về các vụ thảm sát người Rohingya tại bang Rakhine.

(AFP) - Hội Đồng Bảo An không đến thăm Miến Điện trong tháng Hai. Trả lời báo chí ngày 01/02/2018, đại sứ Koweit, Mansour al-Otaibi, chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Bảo An trong tháng Hai không giải thích lý do. Ông khẳng định phía Miến Điện không phản đối chuyến thăm này của Hội Đồng Bảo An. Tuy nhiên, đại sứ Koweit cho rằng các thành viên khác của Hội Đồng Bảo An vẫn có thể lên kế hoạch thăm Miến Điện khi đến phiên nắm quyền chủ tịch vào tháng Ba hay tháng Tư tới đây.

(AFP) - Pháp dự trù cắt giảm số công chức. Ngày 01/02/2018, lần đầu tiên chính phủ Pháp loan báo một kế hoạch cắt giảm dựa trên cơ sở tự nguyện. Pháp hiện có 5,4 triệu công chức, chiếm 20% lực lượng lao động. Khi tranh cử tổng thống, ông Macron đã tuyên bố muốn giảm bớt 120.000 công chức từ đây cho đến hết nhiệm kỳ, nhằm cắt giảm thâm thủng ngân sách Nhà nước.

(AFP) - Pháp: Ẩu đả tại một trại tị nạn, 4 người chết. Vụ việc diễn ra ngày 01/02/2018, lúc 15 giờ 30 phút, gần khu bệnh viện Calais, miền bắc nước Pháp, thời điểm phân phát bữa ăn miễn phí. Một người Afghanistan 37 tuổi hiện đang bị cảnh sát truy lùng được cho là thủ phạm vụ nổ súng nhắm vào người tị nạn châu Phi, làm 4 người bị thương nặng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ súng này đã dẫn đến ba cuộc ẩu đả khác sau đó giữa cộng đồng người Afghanistan và Erythrea (châu Phi) khiến 21 người khác bị thương.

(AFP) - Tổng thống Pháp : « Không nên để mô hình dân chủ Tunisia thất bại ». Ngày 02/02/2018, ngày thứ hai trong chuyến công du Tunisia, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước Pháp muốn hỗ trợ Tunisia « như giúp đỡ một người anh em », kêu gọi các doanh nghiệp Pháp gia tăng đầu tư. Ông Macron tuyên bố : « Nếu các bạn thất bại, nghĩa là chúng tôi cũng thất bại ».

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ công du châu Mỹ La-tinh. Ông Rex Tillerson bắt đầu chuyến công du 3 nước châu Mỹ Latinh (Mehicô, Achentina và Peru) từ ngày 01/02/2018. Trước khi lên đường, ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước trong vùng hãy rút kinh nghiệm « mô hình thù địch và tham ô đã thất bại của Venezuela », thận trọng trước Nga và Trung Quốc. Tại Mehicô, ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận dự án xây bức tường chống di dân và đối phó với bạo lực do các tổ chức buôn ma túy gây ra.

(AFP) - Tổng thống Mỹ sẽ tiếp thủ tướng Úc tại Nhà Trắng. Thông cáo của Nhà Trắng ngày 01/02/2018 nêu rõ cuộc gặp giữ tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull sẽ diễn ra vào ngày 23/02. Đôi bên sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề như quan hệ song phương, các đề tài về khu vực hay toàn cầu như chống khủng bố, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phát triển hợp tác an ninh và quốc phòng trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

(AFP) - Tổng thống Mỹ lên án FBI « chính trị hóa » cuộc điều tra có lợi cho đảng Dân Chủ. Như thói quen, trên mạng xã hội Twitter sáng 02/02/2018, tổng thống Mỹ viết « Những vị quan chức cao cấp và các nhà điều tra FBI và các lãnh đạo bộ Tư Pháp đã chính trị hóa tiến trình điều tra có lợi cho đảng Dân Chủ và nhằm chống lại đảng Cộng Hòa ». Ông viết tiếp : « Cách đây ít lâu đấy dường như là điều không thể nghĩ tới ».

(AFP) - Iran: Gỡ khăn trùm tại nơi công cộng, khoảng 30 phụ nữ bị bắt. Theo nhiều nguồn tin địa phương ngày 01/02/2018, khoảng 30 phụ nữ đã công khai gỡ khăn trùm tại thủ đô Teheran cũng như tại nhiều thành phố khác để phản đối đạo luật bắt buộc mang khăn trùm được áp đặt từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979. Thông cáo của cảnh sát Iran cho biết những người này bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng.

(Le Monde) - Băng tan đe dọa sự tồn tại của loài gấu Bắc cực. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Canada công bố ngày 02/02/2018 trên tạp chí Sciences báo động tình trạng băng tan ở Bắc cực đe dọa sự sống của loài gấu trắng ở đây. Theo khảo sát, hiện tượng trái đất ấm dần làm băng tan nhanh sẽ làm giảm lượng đến loài hải cẩu, vốn dĩ chiếm đến 90% nguồn thức ăn của loài gấu Bắc cực.

(AFP) - Thợ mỏ được cứu thoát ở Nam Phi. Sau hơn 30 giờ bị kẹt trong lòng đất do bị cúp điện, khoảng 1.000 thợ mỏ trong một mỏ vàng ở Nam Phi đã được đưa lên trên một cách an toàn ngày 02/02/2018. Tối thứ Tư 31/01, một cơn bão dữ dội đã ập đến làm cúp điện, khiến các than máy của mỏ vàng này không hoạt động được nữa. Đến sáng 02/02, đường điện mới được tái lập.