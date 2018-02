(AP) - Philippines đưa vào sử dụng máy bay tuần duyên do Nhật viện trợ. Hôm qua, 31/01/2018, Bộ Chỉ Huy quân đội Philippines vùng Bắc Lozon cho biết đã dùng chiếc Beechcraft King Air C90, do Nhật viện trợ, để tiến hành tuần tra vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Máy bay đã bay ở độ cao 240 mét quan sát thấy nhiều tàu đánh cá, tuần duyên của Trung Quốc cũng như tàu đánh cá của Philippines tại vùng biển Scarborough, nơi Manila tuyên bố thuộc chủ quyền của Philippines, nhưng Trung Quốc đã chiếm giữ trên thực tế từ năm 2012. King Air C90 là một trong số 6 máy bay mà Nhật Bản viện trợ cho Philippines. Philippines đã nhận được hai chiếc hồi 03/2017. Số còn lại sẽ được chuyển giao trong năm nay.

(AFP) - Trung Quốc có hơn 770 triệu cư dân mạng. Số người sử dụng internet ở Trung Quốc vốn đã đứng đầu thế giới, đã lại tăng thêm 5,6% vào năm 2017. Tính đến cuối tháng 12 vừa qua, số cư dân mạng Trung Quốc đạt mức 772 triệu người, tức là đông hơn dân số của toàn châu Âu. Tính ra có đến 55,8% trong số 1,4 tỷ người Trung Quốc hiện nay được xem là cư dân mạng. Trong vòng một năm qua, Trung Quốc như vậy đã có thêm 41 triệu người sử dụng internet, đông hơn cả dân số Canada. Internet di động đặc biệt phổ biến : có khoảng 753 triệu người Trung Quốc, tức là 97,5% cư dân mạng, sử dụng điện thoại thông minh của họ để truy cập internet.

(AP) - Miến Điện : Tư dinh của bà Aung San Suu Kyi bị ném bom xăng. Phát ngôn viên chính phủ Miến Điện hôm nay 01/02/2018 cho biết một quả bom xăng đã được ném vào biệt thự ven hồ tại Rangoon của nhận vật lãnh đạo Miến Điện hiện nay bà Aung San Suu Kyi. Phát ngôn viên Zaw Htay xác nhận thông tin trên, nhưng cho biết là lãnh đạo Miến Điện đang ở thủ độ Naypyitaw lúc xẩy ra vụ việc. Quả bom xăng chỉ gây hư hại nhỏ. Thủ phạm là một người đàn ông đã bỏ chạy sau khi hành động.

(AFP) - Lãnh đạo đối lập Cam Bốt tiếp tục phải ngồi tù. Hôm nay, 01/02/2018, tư pháp Cam Bốt đã bác bỏ yêu cầu được tự do có điều kiện của lãnh đạo đối lập, ông Kem Sokha. Lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt bị quy tội « phản bội và làm gián điệp ». Ông bị chính quyền Hun Sen bắt từ tháng 9 năm ngoái. Hôm nay lần đầu tiên ra trình diện tòa, ông Kem Sokha xin được tại ngoại vì lý do sức khỏe, nhưng tòa án đã bác đề nghị này với giải thích là ở trong tù sẽ an toàn hơn cho ông Kem Sokha.

(AFP) - Trong 10 năm tới Nga sẽ mở du lịch vào không gian. Một quan chức trong ngành không gian Nga hôm nay cho biết họ đang chuẩn bị tổ chức đi du lịch ra ngoài không gian với giá của chuyến đi sẽ dưới 100 triệu. Công ty Energia, từng đóng các tàu vũ trụ Tiến Bộ (Progress) và Soyouz bay đến Trạm Không gian Quốc tế ISS lên thiết kế tàu vũ trụ có tên NEM -2 để đưa du khách vào không gian tham quan. Mỗi chuyến du hành của tàu NEM-2 có thể tổ chức cho 4 đến 6 khách với thời gian tối đa 10 ngày.

(AFP) -Giám đốc cơ quan kiểm tra phòng chống bệnh tật Mỹ phải từ chức vì xung đột lợi ích. Bộ Y Tế Mỹ, hôm qua, 31/01/2018, đã chấp nhận đơn từ chức của bà Brenda Fitzgerald, và giải thích rằng bà có một số lợi ích tài chính phức tạp, hạn chế khả năng thực thi nhiệm vụ trong tư cách giám đốc cơ quan kiểm tra phòng chống bệnh tật. Hôm thứ Ba, 30/01/2018, tờ báo Mỹ Politico đưa tin, vài tuần sau khi nhậm chức, bà Fitzgerald đã chi hàng chục ngàn đô la mua cổ phiếu của khoảng một chục công ty, trong đó có tập đoàn thuốc lá Japan Tobacco, và nhiều phòng báo chế tân dược, như Merck, Bayer, công ty bảo hiểm bệnh tật Humana.