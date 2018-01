(AFP) - Liên Âu đặt điều kiện cho giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Ngoại trưởng của 27 nước thành viên còn lại của Liên Hiệp Châu Âu, trừ Anh Quốc, hôm qua 29/01/2018, họp tại Bruxelles và đã đặt ra "một trong những lằn ranh đỏ" cho giai đoạn "chuyển tiếp" hậu Brexit, theo đó Luân Đôn phải tiếp tục áp dụng mọi quy định của Liên Hiệp Châu Âu đến ngày 31/12/2020. Luân Đôn mong muốn sau ngày chính thức ra khỏi Liên hiệp vào tháng 03/2019 Anh Quốc vẫn tiếp tục được hưởng một số điều khoản như một thành viên của Liên Hiệp đến tháng 03/2021 để dần thích nghi với Brexit, nhưng Bruxelles đã quyết định giai đoạn chuyển tiếp đó chỉ kéo dài tới hết năm 2020.

(AFP) - Giám đốc CIA : Nga sẽ can thiệp vào bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, ông Mike Pompeo, hôm qua 29/01/2018 khẳng định sự can dự của Nga vẫn chưa chấm dứt và Matxcơva dường như đang tìm cách gây ảnh hưởng tới kỳ bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, giám đốc CIA, khi trả lời phỏng vấn của BBC, cũng nhấn mạnh ông tin là nước Mỹ có khả năng đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và Washington sẽ đẩy lui một cách hiệu quả sự can dự của Nga để tác động của Matxcơva lên các kỳ bầu cử là không đáng kể.

(AFP) - Trung Quốc can dự vào phương Tây cũng nhiều như Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ Mike Pompeo nhận định nỗ lực của Trung Quốc để tác động tới phương Tây cũng nhiều như sự can dự của Nga, thậm chí còn trầm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, theo giám đốc CIA các nước có thể cùng phối hợp để chống lại việc Trung Quốc tìm cách phát huy quyền lực ở phương Tây.

(AP) - Bắc Kinh sẽ có hành động trả đũa tổng thống Mỹ Trump. Ông William Zarit, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho biết một số quan chức Trung Quốc đã cảnh báo là Bắc Kinh sẽ "trả đũa" nếu tổng thống Donald Trump đưa ra các biện pháp thương mại trong các tranh chấp về công nghệ, thép và các lĩnh vực khác. Các quan chức Trung Quốc đã chỉ trích Donald Trump gây hại cho thương mại toàn cầu khi hành động theo luật của Hoa Kỳ chứ không thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới.

(Reuters) - 60 triệu trẻ em Bắc Triều Tiên có thể chết đói. Unicef ngày 30/01/2018 báo động 60 triệu trẻ em Bắc Triều Tiên có nguy cơ chết đói, do các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn hơn. Thực ra các lệnh trừng phạt của quốc tế không nhắm tới các hoạt động nhân đạo, nhưng nhiều ngân hàng và doanh nghiệp tỏ ra thận trọng vì sợ sau này bị tố cáo là vi phạm lệnh cấm của Hội Đồng Bảo An.

(AFP) - Một nhà tranh đấu dân chủ Thái Lan xin quy chế tị nạn ở nước ngoài. Chanoknan Ruamsap, 24 tuổi đã phải rời đất nước để tránh bị khởi tố về tội thóa mạ hoàng tộc. Số là cô đã chia sẻ trên mạng Internet một bài viết bằng tiếng Thái của BBC về quốc vương Maha Vajiralongkorn. Sau 2 tuần rời khỏi Thái Lan, hiện cô Ruamsap vẫn đang tìm kiếm quốc gia cho phép cô xin quy chế tị nạn.

(Reuters) - Châu Âu chỉ trích quyết định của Hồng Kông cấm cô Chu Đình (Agnes Chow) ứng cử vào Nghị Viện. Liên Hiệp Châu Âu vào hôm nay, 30/01/2018 đã cho rằng quyết định của chính quyền Hồng Kông sẽ "làm hoen ố hình ảnh quốc tế của Hồng Kông, như một xã hội tự do và rộng mở". Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu, Maja Kocijancic, còn nhắc lại rằng "bảo vệ quyền công dân và chính trị ở Hồng Kông, là phần quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc một đất nước hai chế độ mà Châu Âu hậu thuẫn".

(Reuters) - Kinh tế Châu Âu đạt đỉnh cao vào năm 2017. Theo số liệu cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 30/01/2018, tăng trưởng Châu Âu năm 2017 đạt đỉnh cao nhất từ một thập niên nay với tỷ lệ chung 2,5%. Năm 2007, tăng trưởng ở mức cao 3%. Tuy nhiên dự báo cho năm 2018, có phần sụt giảm nhưng vẫn ở mức 2,4%. Mối lo ngại là đồng euro mạnh sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu. Tây Ban Nha cho biết tăng trưởng đạt 3,1%; riêng Pháp đạt 1,9%, mức tăng cao nhất từ 2011.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu bị "sốc" trước các vụ thử nghiệm phát khí thải ô tô trên khỉ và người. Theo phát ngôn viên Ủy Ban Châu Âu ngày 30/01/2018, định chế này cũng bị chấn động trước các thông tin vừa được tiết lộ, theo đó ngành chế tạo xe hơi Đức đã cho dùng khỉ và người để thử phản ứng khi tiếp xúc với khí thải từ ô tô. Ba hãng xe hơi dính líu đến vụ việc là ba đại tập đoàn Đức Volkswagen, BMW và Daimler, cùng nhà sản xuất phụ tùng Bosch. Các vụ thí nghiệm được tiến hành ở Mỹ trên loài khỉ, và ở Đức, trên con người, do tổ chức mang tên Nhóm Nghiên Cứu Môi Trường và Sức Khỏe trong Giao Thông Châu Âu" (EUGT) tiến hành.