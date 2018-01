Diệt chủng người Do Thái : Israel lên án Ba Lan ra luật mới

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Ba Lan và Israel. Ngày 28/01/2018 chính giới Israel đồng loạt phản đối việc Hạ Viện Ba Lan hôm 26/01/2018 thông qua một dự luật quy định trừng phạt nghiêm khắc những ai sử dụng cụm từ "trại tử thần Ba Lan" để chỉ những trại diệt chủng nhắm vào người Do Thái, do Đức Quốc Xã dựng lên trên lãnh thổ Ba Lan hồi Thế Chiến Thứ Hai. Tel Aviv coi dự luật của Ba Lan là một hành vi nhằm phủ nhận trách nhiệm của chính quyền Vacxava.

Thông tín viên đài RFI Michel Paul từ Jerualem cho biết thêm về thái độ phẫn nộ của Israel :

"Chúng tôi không dung thứ mọi sự thật sai lệch, chuyện viết lại lịch sử và chối bỏ trách nhiệm trong đợt thảm sát nhắm vào người Do Thái Shoah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố như trên khi khai mạc cuộc họp hội đồng chính phủ hàng tuần tại Jerusalem. Lời lẽ này thể hiện sự phẫn nộ của Israel.

Bộ Ngoại Giao Israel đã triệu đại sứ Ba Lan tại Israel để phản đối mạnh mẽ và đòi Vacxava phải lập tức sửa đổi điều luật vừa được Hạ Viện thông qua. Tổng thống Israel, Reouven Rivlin, thì tuyên bố 'không thể giả vờ, không thể viết lại lịch sử hay che giấu sự thật'.

Yad Vashem - Trung tâm tưởng niệm nạn nhân Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã - ra thông cáo phản đối dự luật mới gây nhiễu sự thật lịch sử về việc người dân Ba Lan đã hỗ trợ phát xít Đức trong vụ diệt chủng người Do Thái.

Còn bộ trưởng Giáo Dục Israel, Naftali Bennett, thì yêu cầu trong tuần này, các trường học dành hai giờ đồng hồ để giảng dậy về lịch sử Shoah. Các lãnh đạo phe đối lập Israel thuộc cánh tả và cánh trung cũng đồng thanh lên án đạo luật của Ba Lan. Sự kiện hiếm có là một dân biểu của đảng Ả Rập Thống Nhất cũng có cùng quan điểm này".

Hạ Viện Ba Lan ngày 26/01/2018 đã thông qua dự luật quy định phạt tối đa ba năm tù những ai sử dụng cụm từ « trại tử thần Ba Lan » để nói về những trại tập trung người Do Thái trên lãnh thổ Ba Lan do Đức Quốc Xã dựng lên. Dự luật còn phải được trình lên Thượng Viện Ba Lan trước khi được tổng thống Ba Lan phê chuẩn. Để làm hạ nhiệt với Tel Aviv, sáng nay 29/01/2018, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cam kết là sẽ chú ý đến một số đoạn viết về các hoạt động diệt chủng người Do Thái trên lãnh thổ Ba Lan hồi Thế Chiến Thứ Hai.

AFP nhắc lại : từ năm 1939 đến 1945, sáu triệu người Ba Lan, trong đó có ba triệu người Do Thái sống tại quốc gia này đã bị giết hại.