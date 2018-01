(AFP) - Thủ tướng Nhật Bản muốn đến Olympic Pyeongchang. Trả lời nhật báo Sankei Shimbun ngày 24/01/2018, ông Shinzo Abe cho biết muốn dự lễ khai mạc để cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản, như vậy chấm dứt những lời đồn đại ông Abe tẩy chay Thế Vận Hội Pyeongchang vì những bất đồng lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến « phụ nữ giải sầu » trong Thế Chiến II. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết « rất muốn gặp và trao đổi trực tiếp với tổng thống Moon ».

(AFP) - CIA : Bắc Triều Tiên cố lập một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy. Theo phát biểu ngày 23/01/2018 của giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, mục đích chính của Bình Nhưỡng là để đe dọa Hoa Kỳ, chứ không chỉ là « bảo bối » bảo vệ chế độ của Kim Jong Un. Ngoài ra, lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn đạt được « khả năng bắn được nhiều tên lửa cùng một lúc » và muốn « reo rắc vào tâm trí người Mỹ là Bắc Triều Tiên có thể giáng nỗi đau này lên Hoa Kỳ ».

(AFP) - Mỹ : Một học sinh nổ súng, hai người chết và 17 người bị thương. Vụ xả súng xảy ra sáng 23/01/2018 trong trường trung học Marshall County ở thành phố nhỏ Benton, bang Kentucky. Thủ phạm là một nam học sinh 15 tuổi, bị bắt mà không hề chống cự. Các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 14 đến 18. Vụ xả súng này chỉ diễn ra hơn một tháng sau khi Hoa Kỳ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, ở bang Connecticut.

(Reuters) - Afghanistan : Trụ sở của tổ chức Save the Children bị tấn công. Nhiều người có vũ trang đã tấn công tự sát bằng xe cài bom và nổ súng vào văn phòng của tổ chức nhân đạo Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) tại Jalalabas, Afghanistan, sáng 24/01/2018 và đấu súng với lực lượng cảnh sát bao vây tòa nhà. Theo thống kê tạm thời của chính quyền, có ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Taliban đã ra thông cáo cho biết không can dự vào vụ này.

(AFP) - Mỹ : Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có chủ tịch mới. Quyết định chọn ông Jerome Powell điều hành Fed của tổng thống Donald Trump đã được Thượng Viện thông qua ngày 23/01/2018, với 85 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Tân chủ tịch 64 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 03/02, thay thế bà Yellen, 71 tuổi và là phụ nữ đầu tiên điều hành Fed.

(RTL) - Pháp : 23 tỉnh tiếp tục trong báo động « Cam » nguy cơ lụt lội. Ngày 24/01/2018, nhiều vùng từ Normandie qua Paris đến Alsace hay Rhône-Alpes và Garonne tiếp tục đối mặt với nguy cơ lụt lội trong vài ngày tới do lượng mưa từ những hôm trước. Tại Paris, tuyến đường sắt RER C chạy dọc sông Seine bị đóng cửa. Theo dự báo, mực nước sông Seine có thể sẽ đạt đến 6,10 mét từ nay đến cuối tuần, tương đương với mực nước đỉnh điểm vào năm 2016.

(AFP) - Ấn Độ: Bạo động bùng nổ vì một bộ phim của Bollywood. Hàng trăm người biểu tình đã đập phá trung tâm thương mại, đốt xe hơi trong đêm 23 rạng sáng 24/01/2018, tại Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, bang Gujarat của thủ tướng Modi, để ngăn chặn việc chiếu bộ phim Padmaavat của Bollywood. Từ mấy tháng qua, những người Ấn Độ Giáo cực đoan đã phản đối dữ dội cuốn phim mà họ chưa xem, được cho là về câu chuyện tình giữa một hoàng hậu Ấn Độ Giáo sống vào thế kỷ XIV với Ala ud-Din Khaljl, một người Hồi Giáo đã chinh phục thành Chittorgarh vào năm 1303.