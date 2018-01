(AFP) - Nhật Bản : Nhiều người bị thương vì động đất và bão tuyết

Trận bão tuyến mạnh nhất từ bốn năm nay đã khiến hơn 330 chuyến bay từ Tokyo bị hủy vào ngày 22/01/2018. Ít nhất có 67 người bị thương do trượt ngã ở thủ đô Nhật Bản. Tuyết rơi dày hơn 10 cm trong vòng 12 tiếng. Cơ quan dự báo khí tượng lo ngại về thiệt hại vật chất và giao thông bị rối loạn. Trong khi đó, núi lửa Kusatsu Shirane, gần một khu trượt tuyết phía tây bắc Tokyo, đã phun trào khiến ít nhất 16 người bị thương.

(AFP) - Indonesia : Một trận động đất mạnh làm rung chuyển Jakarta

Hôm nay 23/01/2018, nhân viên trong nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng ở thủ đô Indonesia đã được sơ tán. Tuy nhiên, chính quyền địa phương loại trừ khả năng xảy ra sóng thần và chưa nêu con số nạn nhân. Theo Viện Địa-Lý của Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 43 km và tâm chấn nằm cách phía tây nam tỉnh Banten khoảng 81 km.

(Reuters) - Trung Quốc mời Mỹ Latinh và vùng Ca-ri-bê tham gia “Một vành đai, một con đường"

Trung Quốc ngày 22/01/2018 đã mời Mỹ Latinh và các quốc gia vùng Ca-ri-bê tham gia dự án con đường tơ lụa mới "Một vành đai, một con đường", coi đó là một phần của một thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị tại khu vực vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong lịch sử. Theo ngoại trưởng Trung Quốc, khu vực này vốn thích hợp một cách tự nhiên với sáng kiến "Một vành đai, một con đường". ​​Trong một cuộc họp giữa Trung Quốc và 33 thành viên của Cộng đồng của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê (CELAC), các bên đã ký một thỏa thuận mở rộng quan hệ.

(AFP) - Mỹ mở cửa tòa đại sứ tại Jerusalem trước cuối năm 2019

Nhân chuyến thăm Israel, phát biểu trước Quốc Hội nước này, phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm qua 22/01/2018 thông báo đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv sẽ được chuyển về Jerusalem từ nay tới cuối năm 2019 : "Jerusalem là thủ đô của Israel, và tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngay lập tức chuẩn bị để di dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jérusalem". Phản ứng trước thông báo trên, Palestine cho rằng phát biểu của phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "một món quà cho những kẻ cực đoan".

(AFP) - Pháp tổ chức Diễn Đàn Quốc Tế về an ninh mạng

10.000 chuyên gia an ninh mạng và giới lãnh đạo an ninh mạng tư nhân và của chính phủ ngày 23/01/2018 tập trung về thành phố Lille, miền bắc nước Pháp để tham gia Diễn Đàn Quốc Tế về an ninh mạng, nhằm tìm giải pháp đối đầu với nạn tin tặc đang có xu hướng tăng mạnh trên toàn cầu. Theo một nghiên cứu được Norton công bố, nạn tin tặc đã khiến người Pháp mất 6,1 tỉ euro.

(AFP) - Miến Điện tố cáo Bangladesh đình hoãn hồi hương người Rohingya

Chương trình hồi hương người Rohingya tị nạn ở Bangladesh, trên nguyên tắc bắt đầu vào hôm nay, 23/01/2018, nhưng đã bị đình hoãn. Miến Điện lên tiếng tố cáo quốc gia láng giềng thiếu chuẩn bị và gây chậm trễ, trong lúc Miến Điện đã sẵn sàng. Bangladesh còn bị chỉ trích là không thông báo trước. Trong lúc đó các viên chức Bangladesh ở vùng biên giới cho biết vào hôm nay rằng họ đã thấy cháy lớn tại một ngôi làng người Rohingya vào tối qua, và nghe cả tiếng súng nổ trước khi lửa bốc lên. Khu vực ngôi làng bị cháy, phía tây Miến Điện, là nơi dự trù đón người tỵ nạn hồi hương.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu xóa tên 8 nước trong danh sách đen "thiên đường thuế"

Trong cuộc họp tại Bruxelles ngày 23/01/2018, bộ trưởng Tài Chính các quốc gia Liên Hiêp Châu Âu đã rút 8 nước ra khỏi danh sách thiên đường thuế thành lập vào tháng 12/2017 và bao gồm 17 quốc gia. Trong số quốc gia được xóa tên có cả Panama, nơi xuất phát vụ tai tiếng "Paradise papers" và còn có Hàn Quốc, Tunisia, Mông Cổ... Lý do được nêu lên là các nơi này là đã cam kết đưa ra biện pháp có thể trấn an Châu Âu. Nhưng cam kết thế nào thì không nói rõ. Quyết định trên của các bộ trưởng Châu Âu đã bị các tổ chức phi chính phủ như Oxfam, chỉ trích là thiếu minh bạch, không nghiêm túc.

(AFP) - Hồng Kông: Hoàng Chi Phong được tại ngoại hầu tra

Nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) đã được tự do vào hôm nay, 23/01/2018, trong lúc chờ kết quả kháng án. Lãnh tụ sinh viên phong trào Dù Vàng này đã bị tống giam từ hôm 17/01 sau khi bị kết án 3 tháng tù do vai trò trong phong trào xuống đường năm 2014.