Syria : Hội Đồng Bảo An tránh né hồ sơ chiến sự tại Afrin

Giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Kurdistan ở vùng Afrin, miền bắc Syria vẫn tiếp diễn dữ dội sau khi bùng lên hôm 20/01/2018. Cuộc chiến không có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã làm nhiều nước lo ngại và Hội Đồng Bảo An đã họp lại vào hôm qua theo yêu cầu của Pháp.

Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau, Hội Đồng Bảo An đã không đưa ra lời lên án nào cuộc tấn công do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trên lãnh thổ Syria mà chỉ bàn về thảm họa nhân đạo ở vùng bắc Syria này.

« Hội Đồng Bảo An đã không lên án, cũng không ra tuyên bố. Các nhà ngoại giao trong cuộc họp kín đã nêu lên cuộc tấn công ở vùng Afrin, nhưng lại chọn tập trung nói về tình hình nhân đạo thảm hại ở miền bắc Syria, nơi mà không một đoàn tiếp tế nào đã đến được đông Goutha hay thành phố Idlib từ tháng 11/2017.

Đại sứ Pháp François Delattre sau cuộc họp, giải thích là "không nên khỏa lấp trách nhiệm của chế độ Damas và đồng minh của họ."

Riêng về tình hình Afrin, các quốc gia tỏ ra rất dè dặt, cho thấy là họ lúng túng trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh trong cuộc chiến chống thánh chiến.

Paris đã bày tỏ nỗi lo ngại trước chiến dịch đang diễn ra. Theo đại sứ Pháp, nỗi lo ngại này được các nước thành viên Hội Đồng Bảo An chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên về mặt chính thức thì chỉ có một lời kêu gọi tự "kềm chế".

Điều mà các chính quyền lo ngại là cuộc tấn công hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp giữa các phe Syria sẽ bắt đầu lại vào thứ Năm này tại Vienna. Sự đoàn kết giữa các đồng minh trong cuộc chiến chống Daech là tối quan trọng, cho nên theo đại sứ Pháp, phải sát cánh bên nhau để tiếp tục cuộc chiến. »