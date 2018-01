Hoa Kỳ : « Shutdown » tác động đến cả du khách

Tại New York, khu tượng đài Nữ Thần Tự Do và Bảo tàng Di Dân hôm qua 20/01/2018 không mở cửa khiến nhiều người du khách thất vọng.

Thông tín viên Marie Bourreau tại New York :

Bình thường, khi họ nghe tiếng còi hụ, du khách biết ngay là chỉ cần có 10 phút băng sông là đến khu vực tượng Nữ Thần Tự Do và bảo tàng Ellis Island. Thế nhưng, hôm nay, do không đạt được đồng thuận về ngân sách liên bang, họ đành phải chiêm ngưỡng tượng từ xa. Một nỗi thất vọng tràn trề đối với Benjamin, du khách Pháp dành một tuần đến thăm Big Apple (biệt danh của thành phố New York).

‘‘Chúng tôi chỉ làm một vòng du ngoạn trên sông. Chúng tôi không thể đến và đặt chân lên Ellis Island hay Liberty Island’’.

Nằm dưới sự quản lý của Công Viên Quốc Gia, bảo tàng về di dân và khu vực tượng Nữ Thần Tự Do đã bị đóng cửa do tình trạng ‘‘shutdown’’, đặt nhiều công chức vào tình trạng thất nghiệp tạm thời. Coraline đã biết vụ việc nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu hậu quả

‘‘Chúng tôi có biết thông tin này khi chúng tôi đang dùng bữa điểm tâm ở khách sạn. Chúng tôi thấy « shutdown » cùng với việc đếm ngược giờ nhưng chúng tôi chẳng biết chính xác đó là gì và người ta đã giải thích điều đó với chúng tôi hôm nay…’’

Rất nhiều du khách, ngay vào lúc lên tầu, ít nhiều cũng đã bình tĩnh khám phá rằng chiếc vé mà họ mua trước đó không còn giá trị nữa.

‘‘ Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, nhưng thôi không sao, việc này cũng đâu có làm tôi chết đâu, chẳng sao cả. Còn có nhiều thứ nghiêm trọng hơn trong cuộc sống’’.

Trong lần shutdown cuối cùng năm 2013, tượng Nữ Thần Tự Do đã bị đóng cửa trong vòng hai tuần »