(AFP) - New Zealand phát hiện mẫu hóa thạch một loài dơi khổng lồ. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học trường đại học New South Wales, được công bố trên báo Scientific Reports ngày 11/01/2018. Mẫu dơi hóa thạch này lớn gấp ba lần loài dơi hiện nay và nặng khoảng 40 g, ước tính sống cách đây khoảng 16 đến 19 triệu năm, tại các vùng đất miền nam nước Úc, New Zealand, Nam Mỹ và có thể là ở cả Nam Cực. Ngoài việc bay được, loài dơi này còn có thể đi bốn chân trên mặt đất, đào bới lớp thực vật để tìm thức ăn và có thể ăn cả những sinh vật nhỏ.

(AFP) – Nhật Bản bám sát tầu chiến Trung Quốc lảng vảng ở khu quần đảo có tranh chấp.

Chiếc Giang Khải II của Trung Quốc nặng 4.000 tấn xuất hiện quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đang có tranh chấp với Nhật Bản vào lúc 11g sáng ngày 11/01/2018. Ngoài chiếc tầu chiến trên, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết thêm là còn phát hiện một chiếc tầu ngầm khác, không rõ quốc tịch đang lai vãng trong khu vực có tranh chấp này.

(AFP) – Hàn Quốc muốn cấm tiền ảo.

Bộ trưởng Tư Pháp Hàn Quốc Park Sang Ki hôm nay 11/01/2018 loan báo đang chuẩn bị một dự luật cấm các sàn giao dịch tiền ảo, sau một loạt thất bại trong việc ngăn chặn đầu cơ. Ông cho rằng một khi quả bóng đầu cơ bị vỡ, sẽ gây ra thảm họa. Tuyên bố của ông Park làm giá bitcoin bị giảm ngay 18% trên sàn Bithumb.

(AFP) – Ba Lan có thể cấm hoàn toàn việc phá thai.

Hôm qua, 10/01/2018, các nghị sĩ Ba Lan bắt đầu tranh luận về việc có nên cho phép phá thai hay không. Tuy nhiên, những người đấu tranh ủng hộ phá thai nghi ngờ khả năng chính phủ cấm hoàn toàn việc dựa vào biện pháp y khoa này. Ba Lan là quốc gia theo Công Giáo, nên biện pháp phá thai gần như rất bị hạn chế sử dụng.

(AFP) - Đức: Thủ tướng Angela Merkel “vật vã” thương lượng để lập chính phủ

Ngày 11/01/2018 là ngày cuối cùng cho cuộc đàm phán giữa thủ tướng Đức Angela Merkel với đảng Xã Hội – Dân Chủ để thành lập một chính phủ liên minh. Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc thương lượng tại trụ sở của đảng SPD ở Berlin, bà Angela Merkel có vài lời với giới báo chí, khẳng định vẫn còn nhiều “cản trở lớn” trước khi đạt được thỏa thuận giữa đảng bảo thủ của nữ thủ tướng và đảng SPD.

(AFP) – Colombia: Chính quyền ngưng đàm phán hòa bình với ELN.

Nguyên nhân là do phe Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia ELN đã mở lại các cuộc tấn công ngày hôm qua 10/01/2018, vài giờ sau khi thỏa thuận hưu chiến hết hiệu lực. Tổng thống Juan Manuel buộc phải thông báo tạm ngưng các cuộc hòa đàm với quân nổi dậy vừa mới được nối lại và đang diễn ra tại Quito, Ecuador.