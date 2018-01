(CNBC) - Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi binh sĩ sẵn sàng « hy sinh » vì chế độ. Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến phát biểu đầu năm mới của chủ tịch Trung Quốc ngày 04/01/2017, trước 7.000 quân nhân tại tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền bắc Trung Quốc. Theo đó, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi binh sĩ « không sợ thử thách, không sợ hy sinh », khi thực hiện các mệnh lệnh của Đảng. Quân đội Trung Quốc được tập trung tại 4.000 địa điểm để nghe mệnh lệnh của tổng tư lệnh tối cao.

(Reuters) - Trung Quốc lập các tập đoàn than lớn. Ngày 05/01/2018, Bắc Kinh thông qua kế hoạch thành lập thêm các tập đoàn khai thác than quy mô « rất lớn », từ đây đến 2020, với công suất khoảng 100 triệu tấn/năm. Cũng trong kế hoạch này, Bắc Kinh sẽ đóng cửa các mỏ than nhỏ, « không hiệu quả ». Năm 2016, sản lượng than của Trung Quốc là 3,64 triệu tấn. Bắc Kinh dự kiến giảm các cơ sở sản xuất « không hiệu quả », với tổng lượng khai thác 800 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng than Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng đến 3,9 triệu tấn vào năm 2020.

(AFP) - Chiến sự lại bùng phát tại bang Rakhine. Quân đội Miến Điện ngày 05/01/2018 thông báo đã sử dụng vũ khí hặng nặng tấn công các khu trại của quân nổi dậy trong bang Rakhine. Chính các chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ tại Kachin là nguyên nhân gây ra thảm cảnh của người thiểu số Hồi Giáo Rohingya. Hơn 650 nghìn người Rohingya đã phải chạy lánh nạn sang Bangladesh thời gia qua. Trang Facebook của tướng Min Aung Hlaing, tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện, thông báo quân đội đã sử dụng vũ khí hạng nặng hôm 04/01 để tấn công các trại của quân nổi dậy, tiêu diệt nhiều binh lính nổi dậy cùng vũ khí đạn dược.

(AFP) - Tổng thống Pháp xuất khẩu « Cách mạng » sang Trung Quốc. « Cách mạng », tựa đề cuốn sách của ông Emmanuel Macron, sẽ chính thức ra mắt bạn đọc Trung Quốc vào ngày thứ Hai 08/01, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của tổng thống Pháp tới Trung Quốc. « Cách mạng » là cuốn sách của ông Macron viết khi ra tranh cử tổng thống đã được xuất bản tại Pháp hồi tháng 11 năm 2016 với 200 nghìn bản, trong đó ông kể lại đời tư, những cảm hứng, nhãn quan của ông về tương lai nước Pháp. Cuốn sách đã được dịch sang hơn chục ngôn ngữ. Lần này nhà xuất bản Trung Quốc, dự kiến phát hành lần đầu 50 nghìn ấn bản bằng tiếng Trung.

(AFP) - Qatar cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Để vượt qua các thách thức kinh tế, do bị Ả Rập Xê Út và các đồng minh tẩy chay, cường quốc kinh tế vùng Vịnh Qatar quyết định ra luật cho phép doanh nghiệp nước ngoài sở hữu 100% vốn trong doanh nghiệp tại nước này. Cho đến nay, để đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, các công ty nước ngoài phải được sự cho phép của chính phủ Qatar. Các nhà đầu tư chỉ được phép sở hữu tối đa là 49% vốn các công ty. Qatar là nhà sản xuất khí hóa lỏng số một thế giới. Do giá dầu sụt giảm, năm 2018 sẽ là năm thứ ba liên tiếp Qatar thâm hụt ngân sách.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu tăng cường đầu tư vào Cuba. Ngày 04/01/2018, kết thúc hai ngày thăm Cuba, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, bà Federica Mogherini, thông báo nhiều hợp đồng mới được ký giữa Bruxelles và La Habana, trong đó có ba thỏa thuận hợp tác với Cuba có trị gia là 49 tỉ euro trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo (18 tỉ), nông nghiệp (21 tỉ) và văn hóa (10 tỉ). Ngoài ra, quá trình chuyển giao chính trị vào tháng 04/2018 và « tình hình nhân quyền » tại Cuba cũng là những điểm quan trọng đối với Liên Hiệp Châu Âu. Năm 2017, Liên Hiệp Châu Âu trở thành đối tác thương mại số 1 của Cuba.

(AFP) - Peru : Cựu tổng thống Fujimori rời bệnh viện và được tự do. Tối 04/01/2018, ông Fujimori đã rời bệnh viện nơi ông được điều trị sau lệnh ân xá gây nhiều tranh cãi của tổng thống Pedro Pablo Kuczynski. Ông Fujimori, 79 tuổi, bị bệnh tim và rối loạn tiêu hóa, đã được chuyển từ nhà tù sang điều trị ở bệnh viện từ ngày 23/12, chỉ một ngày sau khi được ân xá và nằm viện trong vòng 12 ngày. Ông bị kế án 25 năm tù và đã thi hành án 12 năm.