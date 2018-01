Được dự kiến phát hành chính thức ngày 09/01/2018, cuốn sách gây sốc Fire and Fury : Inside the Trump White House (tạm dịch : Lửa và Cuồng nộ : Bên trong Nhà Trắng của Trump) ra mắt công chúng sớm hơn 4 ngày vì nhu cầu quá lớn của độc giả. Nhưng phải chăng lý do thật sự là để tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân vật chính của cuốn sách, không có thời gian ngăn chặn sách đến tay độc giả ?