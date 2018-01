Iran : Hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ chế độ

Truyền hình Nhà nước Iran đăng tải rộng rãi biểu tình đông đảo tại các thành phố Ahvaz (tây bắc), Arak (miền trung), Ilam (tây), Gorgan (bắc) và Kermanshah (tây). Những người tuần hành mang khẩu hiệu ủng hộ lãnh đạo tối cao, giáo chủ Khamenei, và các khẩu hiệu chống Mỹ, Israel và Monafeg, tên chính quyền sử dụng để gọi tổ chức vũ trang Chiến Binh của Nhân Dân (Mujaheddin-e-Khalq).

AFP dẫn số liệu của chính quyền Iran, theo đó kể từ khi bùng phát biểu tình chống chính quyền, ngày 28/12/2017, đã có ít nhất 21 người chết trong các bạo động. Còn theo thông tin của một đại diện Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia Iran (CNRI), tổ chức tập hợp các nhóm đối lập, gửi đến AFP, thì hàng chục người biểu tình không vũ khí đã bị chính quyền giết hại.

Teheran cho biết đã bắt giữ 450 người bị cáo buộc « gây rối » riêng tại thủ đô Teheran và hàng trăm người khác tại các tỉnh.

Tình hình lắng lại

Tình hình nhìn chung có chiều hướng lắng dịu. Thông tín viên Shiavos Ghazi tường trình từ Teheran:

« Thủ đô Teheran tối qua yên ắng, sau các cuộc biểu tình của một số nhóm phản kháng trong những ngày gần đây tại trung tâm thành phố. Tại các tỉnh, tình hình dường như cũng đã dịu xuống. Trên các phương tiện truyền thông chính thức và các mạng xã hội, ít có các đoạn video về bạo lực được đăng tải, ngược hẳn với các đêm trước.

Tổng thống Iran Hassan Rohani đã gọi điện cho đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron để đề nghị có hành động chống lại các nhóm ‘‘khủng bố’’ Iran có cơ sở tại Pháp, được hiểu là các lực lượng thuộc tổ chức Chiến Binh của Nhân Dân.

Chính quyền Iran cáo buộc tổ chức Chiến Binh của Nhân Dân và lực lượng bảo hoàng, cũng như Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út thổi bùng bạo lực, đặc biệt thông qua các mạng xã hội.

Lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, cũng lên tiếng tố cáo các kẻ thù của chế độ Iran, sử dụng mọi phương tiện để gây khó khăn cho chế độ Hồi Giáo. Tổng thống Hassan Rohani khẳng định là dân chúng sẽ đáp trả một ‘thiểu số gây bạo động. Những người cải cách thuộc phe của cựu tổng thống Mohammad Khatami, bị gạt sang bên lề lâu nay, đồng thời lên án các bạo lực, cũng như thái độ của Hoa Kỳ. Nhìn chung, chính quyền Iran siết chặt hàng ngũ, đồng thanh lên án những kẻ gây rối ».

Mỹ đề nghị họp Hội Đồng Bảo An, Pháp kêu gọi Iran kiềm chế

Về phản ứng quốc tế, hôm qua, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, yêu cầu « triệu tập họp khẩn cấp Hội Đồng Bảo An tại New York, và Hội Đồng Nhân Quyền tại Genève » để thảo luận về « quyền tự do » mà dân chúng Iran đòi hỏi.

Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Iran hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông lo ngại về tổn thất sinh mạng trong các biểu tình tại nước này những ngày gần đây, và kêu gọi chính quyền Teheran kiềm chế. Cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ được dự kiến trước khi đợt bạo động bùng phát.