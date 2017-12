(AFP) – Quốc hội Anh yêu cầu Facebook cung cấp thông tin. Chủ tịch Ủy ban văn hóa, truyền thông và thể thao của Quốc hội Anh, ông Damian Collins, hôm qua 29/12/2017, đã ra tối hậu thư cho Facebook, buộc mạng xã hội này chậm nhất tới ngày 18/01/2017 phải công bố các thông tin liên quan tới sự can thiệp của Nga trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Nếu vượt quá thời hạn trên, Facebook có thể sẽ phải hứng chịu những trừng phạt của Quốc hội Anh.

AFP ) – Nga cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước về vũ khí. Hôm nay, 30/12/2017, thứ trưởng Ngoại Giao Nga Serguei Ryabkov cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung INF qua việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore cho Nhật Bản. Hôm thứ 5, một phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Nga cũng đã cảnh báo là việc triển khai hệ thống tên lửa này sẽ có tác động « tiêu cực » lên quan hệ giữa Tokyo và Matxcơva.

( AFP ) - Hoa Kỳ : Người chuyển giới sẽ được phục vụ trong quân đội. Hôm qua, 29/12/2017, Lầu Năm Góc thông báo là lần đầu tiên, người chuyển giới sẽ được phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Theo bộ Tư Pháp Mỹ, tổng thống Donald Trump đã từ bỏ việc yêu cầu Tòa Án Tối Cao hủy các quyết định của ngành tư pháp ngăn cản việc thi hành quyết định của ông cấm những người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ.

(AFP) – Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất New York kể từ năm 1990 là do một em bé. Một em bé ba tuổi rưỡi đã đùa nghịch với chiếc bếp gas, gây ra một vụ hỏa hoạn tại thành phố New York hôm thứ năm 28/12/2017. Chung cư nơi xảy ra đám cháy có khoảng 25 căn hộ. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở New York trong vòng 25 năm trở lại đây, khiến 12 người bị chết, trong đó có 4 trẻ em.

( AFP ) - Ai Cập : Daech lại sát hại người Thiên Chúa Giáo. Tại Ai Cập, 9 người đã bị hạ sát ở vùng ngoại ô thủ đô Cairo trong một vụ tấn công mới nhắm vào thiểu số người Thiên Chúa Giáo ở nước này. Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, do một nhóm thánh chiến vũ trang gây ra. Từ một năm nay, tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Ai Cập vẫn là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố của Daech, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

(AFP) – Indonesia : Phun trào núi lửa trên đảo Sumatra. Người phát ngôn của Cơ quan quản lý các thiên tai Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, hôm qua 29/12/2017, thông báo, đợt phun trào núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra hôm thứ tư 27/12/2017, là trận phun trào núi lửa mạnh nhất trong năm tại Indonesia. Đến hôm qua, núi lửa vẫn chưa ngừng hoạt động, cột tro bụi cao tới 4 km trong khí quyển. Hàng nghìn người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán nên không có thiệt hại về người, song khói bụi từ ngọn núi lửa đã ảnh hưởng lớn đời sống trên đảo và hủy hoại hoa màu của nông dân.

(AFP) – Malaysia : Chương trình gây tranh cãi đối với người chuyển giới. Bang Terengganu của Malaysia, hôm nay 30/12/2017, thông báo dự định đưa ra một chương trình nhằm khuyến khích người chuyển giới quay trở về « cuộc sống bình thường ». Ông Ghazali Taib, một quan chức chính quyền bang Terengganu, cho biết việc tham gia chương trình này mang tính chất tự nguyện, dự kiến diễn ra trong vài ngày, sau khi tiến hành một cuộc thống kê số lượng những người chuyển giới vào năm 2018. Tuy nhiên, những nhà đấu tranh trong cộng đồng LGBT đã lên án dự án này, đồng thời bày tỏ nỗi bất an của cộng đồng này trong một quốc gia Hồi giáo bảo thủ như Malaysia.