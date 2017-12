Khủng bố tại Saint Petersbourg: Điều tra tiến triển

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Etienne Bouche cho biết chi tiết:

« Hôm qua, một hành vi khủng bố đã xẩy ra ở Saint-Pétersbourg », trên đây là tuyên bố của tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài diễn văn tại điện Kremlin vào ngày 28/12/2017, khi ông chủ trì buổi lễ trao tặng huy chương cho các quân nhân Nga vừa từ Syria trở về.

Tổng thống Nga đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh «tiêu diệt ngay các đối tượng» trong trường hợp hành vi của những kẻ này «đe dọa tính mạng và sự an toàn» của các nhân viên an ninh.

Hình ảnh ghi lại được từ caméra theo dõi đã cho phép nhà chức trách xác định một người mặc một chiếc áo khoác có mũ. Người này đi vào siêu thị, để lại một chiếc ba lô rồi đi ra.

Trong một thông cáo, ủy ban điều tra nhắc tới «một thiết bị gây nổ thủ công có sức công phá tương đương 200g chất nổ TNT». Hiện các nhà điều tra đang truy lùng những người có liên quan.

Nước Nga đã nhiều lần bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đe dọa. Việc các phần tử Hồi Giáo cực đoan hồi hương sau khi tham chiến ở Syria là mối lo lớn của chính quyền Nga. Có hàng chục ngàn người như vậy thuộc các nước trong khối Liên Xô cũ. Hồi tháng Tư, tại Saint-Pétersbourg, đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố khiến 15 người thiệt mạng và vài chục người bị thương. Một nhóm có liên hệ với Al-Qaïda đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đó.»